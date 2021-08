Madonna: la popstar a spasso tra le meraviglie del barocco leccese

editato in: da

Madonna ha da sempre un rapporto privilegiato con il Belpaese. Merito anche delle sue origini meridionali, che l’hanno portata più volte al sud, anche per incontrare i suoi parenti italiani.

Il ritorno della popstar nell’estate 2021 non è casuale: Madonna, che il 16 agosto ha spento 63 candeline, ha scelto nuovamente la Puglia come teatro dei festeggiamenti. La location sarà (ancora una volta) Borgo Egnazia, il resort extralusso di Savelletri a Fasano, dove Madonna aveva già festeggiato gli anni nel 2017.

Con lei gli amici più stretti e il nuovo fidanzato Ahlamalik William, di 36 anni più giovane. Sempre presenti i figli Lourdes Maria e Rocco, avuti dal regista Guy Ritchie. In questo clima ha festeggiato nella masseria imbandita di tutto punto, abbellita con mazzi di peperoncini rossi sui tavoli e le tradizionali luminarie pugliesi a rischiarare la serata. Balli sfrenati e musica popolare hanno tenuto gli invitati impegnati fino al mattino, come testimoniano i video e le foto dei festeggiamenti che hanno spopolato su Twitter e Instagram, diventando trend topic in brevissimo tempo.

La popstar ne ha anche approfittato per partire alla volta capoluogo salentino. Paparazzata per le strade di Lecce coperta da cappello a falda larga e immancabili occhiali da diva, Madonna ha visitato ancora una volta il Duomo e il centro storico, attorniata da amici e membri dello staff. Il giro si è protratto fino a Santa Croce e alle altre chiese barocche, accompagnato dai flash dei fotografi e dalle grida dei fans.

Per poter viaggiare in tutta comodità, Madonna avrebbe affittato il treno storico Salento Express, che collega Otranto a Gallipoli, adattandolo alle necessità sue e del suo staff. Il percorso del treno è stato modificato per far sì che partisse direttamente da Savelletri per far capolinea a Lecce. Molta l’incredulità di chi l’ha vista comparire inaspettatamente alla stazione ferroviaria, in abbigliamento casual nel tentativo di sembrare una comune turista.

Il tour in giro per la provincia leccese è tenuto accuratamente top secret, ma sono molte le persone che sperano in un'”apparizione” della diva passeggiando lungo le strade salentine. La star non è la prima a restare incantata dalle ricchezze culturali e paesaggistiche del Salento e c’è da credere che non sarà il suo ultimo tour in veste di turista.