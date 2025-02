Vittime del loro successo: 10 luoghi stupendi danneggiati dall’overtourism

Le Cinque Terre

Si vocifera di frequente sul mettere le Cinque Terre a numero chiuso e il motivo è semplice: la loro fama le ha rese celebri in tutto il mondo diventando un punto di riferimento per il turismo ma lo spazio a disposizione nei borghi è davvero ridotto. Nonostante il comfort degli spostamenti dato dai collegamenti in treno con Cinque Terre Card, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore specialmente in alta stagione vengono travolte da un numero elevatissimo di turisti. Dalla riapertura del Sentiero Azzurro alla nuova inaugurazione della Via dell’Amore che collega Riomaggiore a Manarola sono tante le attività che si possono fare ma c’è da ricordare il rispetto per chi ci vive. Una buona idea? Prenotare alcune experience, tra cui quella per imparare a preparare il pesto, e provare a visitarle fuori stagione e lontano dal weekend.

Santorini e Mykonos

La Grecia è ormai sommersa di turisti e in estate le isole greche attirano tantissimi viaggiatori in cerca di nightlife, natura selvaggia, mare bello e ovviamente buon cibo. In cima alle preferenze da sempre ci sono Santorini e Mykonos che però stanno avendo un vero e proprio boom con un numero esorbitante di turisti che mette in forte sofferenza le località. . I villaggi di Oia e Fira, con le loro case bianche e le cupole blu, diventano praticamente impercorribili e anche le spiagge perdono la loro magia. Mykonos, apprezzata anche per la nightlife, è presa d’assalto dai più giovani ma ci sono delle alternative. Esistono, infatti, zone della Grecia meno battute e isole greche fuori dagli itinerari del turismo di massa che hanno moltissimo da offrire. Per chi invece non vuole spingersi oltre e desidera visitare Santorini e Mykonos, arrivando con una crociera si dovrà preparare ad aumento dei costi: è infatti prevista una tassa extra per visitarle.

Fonte: iStock

Machu Picchu

Meta frequente di viaggi di nozze, il Perù viene scelto per convivialità, storia, arte e cultura. Tra le meraviglie da visitare sicuramente c’è Machu Picchu che, anche grazie a TikTok, YouTube e blog è diventato un must to see negli ultimi anni. L’antica città perduta degli Inca, inserita anche tra le meraviglie del mondo, si trova tra le Ande peruviane e potrebbe diventare a numero chiuso se non si riesce a risolvere il problema dell’overtourism che sta portando a perdere un po’ la magia collegata strettamente a questa località. Per viverne a pieno la magia consigliamo di raggiungere Machu Picchu percorrendo il famoso cammino Inca, un trekking che attraversa foreste pluviali e antichi siti archeologici.

Petra

È tra le meraviglie del mondo ed è conosciuta anche come Città Rossa, Petra (tra i siti archeologici più straordinari del pianeta) si trova in Giordania ed è diventata una delle mete più ambite dai viaggiatori anche grazie ai numerosi scatti social. Per poterla raggiungere si attraversa il canyon stretto e tortuoso del Siq per poi trovarsi davanti all’iconico Al-Khazneh, una facciata scavata nella roccia che lascia oggettivamente a bocca aperta. Se non visitato all’alba però, la magia si perde: il numero di turisti tutto l’anno è altissimo e potrebbe portare inevitabilmente ad un’inversione di rotta mettendo misure tutelanti per la località.

Fonte: iStock

La valle dei re e le piramidi di Giza

Un’altra meta amatissima è l’Egitto: non possiamo dare la colpa ai social ma sicuramente alcuni profili hanno contribuito a rafforzarne il fascino. Terra di misteri e storia, ha due luoghi top da visitare: la Valle dei Re e le piramidi di Giza. La prima si trova nei pressi di Luxor ed è il luogo di sepoltura dei faraoni del Nuovo Regno tra cui Tutankhamon. Il secondo è il simbolo intramontabile del luogo e con oltre 4500 anni di storia la grande piramide di Cheope, quella di Chefren e Micerino dominano il deserto. A completare il quadro, la Sfinge, con il suo sguardo enigmatico, veglia sulle piramidi come un guardiano silenzioso del tempo. Attenzione però, il numero di turisti è sempre più alto specialmente nel periodo che si aggira tra fine novembre e la fine di gennaio.

Lago di Como

George Clooney con la moglie Amal ha acquistato una casa proprio sulle rive del lago di Como e non sono gli unici VIP ad averlo fatto. Anche la ex coppia Chiara Ferragni e Fedez avevano scelto di acquistare una villa da sogno in una località luxury della zona. Il turismo in zona è altissimo, località quali Bellagio, Varenna, Tremezzo sono solo alcuni di quelli presi d’assalto. Ma è la stessa Como a dover correre ai ripari: basti pensare che da febbraio 2025 l’ingresso al Duomo diventerà a pagamento per i turisti che desiderano esplorarne gli interni in aggiunta al broletto, al tempio voltiano e alla pinacoteca.

Phi Phi

Chi ha aperto Instagram si sarà accorto di quante persone abbiano trascorso le vacanze invernale proprio alle isole Phi Phi. Conosciute per l’atmosfera paradisiaca ripresa persino nel film The Beach con Leonardo di Caprio nelle scene riprese a Maya Bay attira viaggiatori da tutto il mondo. Il turismo selvaggio ne ha distrutto però la biodiversità a partire dai coralli e dall’aumento di inquinamento marino. Ma l'arcipelago Phi Phi non è solo Maya Bay: ci sono incredibili spot per lo snorkeling e le immersioni, trekking fino ai viewpoint con viste spettacolari e tour in barca verso isole meno affollate, come Bamboo Island e Monkey Beach. Il segreto per godersi al meglio queste meraviglie? Evitare l'alta stagione e scegliere esperienze eco-sostenibili.

Dubrovnik

Un vero gioiellino europeo? Dubrovnik. La città turistica della Croazia ha tantissimo da raccontare e attira in estate per prezzi competitivi, spiagge e vita notturna. Il centro storico medievale perfettamente conservato la renderebbe una destinazione top tutto l’anno ma chi la sceglie lo fa per unire arte, cultura e ovviamente mare. Stradun, la via principale, offre una vista epica ma è soprattutto l’opportunità di visitare la vicina isola di Lokrum a fare la differenza. La folla però non manca, specialmente in alta stagione. A contribuire al successo? Le riprese di Game of Thrones hanno reso la città croata sovraffollata e le navi da crociera non hanno certo aiutato.

Fonte: iStock

Venezia

Venezia, una delle città italiane più famose e amate all’esterno, simbolo di arte e romanticismo è tra le 10 mete più colpite dall’overtourism al mondo. Palazzi storici, ponti e canali la rappresentano ma una volta qui sono tanti a scoprire le isole vicine come Murano e Burano anch’esse in sofferenza per il numero altissimo di utenti che ogni giorno arrivano a visitarle, specialmente in alta stagione. Venezia sta oggettivamente soffocando e la causa è data anche dalle crociere che sbarcano praticamente a ridosso del centro. Dopo aver introdotto una tassa di 5 euro al giorno è stato anche messo uno stop per gruppi eccessivamente numerosi che inevitabilmente impattano sulla qualità della vita in città.

Bali

Chi non ha mai sognato, almeno una volta, di ripercorrere le tappe di Mangia, prega, ama come Julia Roberts e andare a Bali a ritrovare se stesso? Forse anche a causa di quel libro poi diventato film la meta ha avuto un vero e proprio boom. Soprattutto in alcune stagioni dell’anno l’afflusso turistico è altissimo mettendo in ginocchio l’economia locale in termini di consumi idrici e di risorse. Meglio preferire strutture eco-friendly e comportarsi in modo etico, magari provando ad evitare i periodi di affluenza di massa per scoprire da vicino templi da sogno quali Uluwatu e Tanah Lot e le risaie di Ubud.

L’overoturism è molto più di un semplice boom di turisti in alta stagione: va considerato come un segnale d’allarme che va sicuramente contrastato. Le località colpite e le destinazioni che si trovano a fare fronte con queste situazione stanno elaborando piani per poter riportare i luoghi al loro splendore. Tasse, ingressi a numero chiuso, un tetto massimo di turisti sono solo alcuni esempi che vanno ad aggiungersi a ticket a pagamento e a maggiorazioni per chi sceglie mezzi di trasporto impattanti come le crociere. Le 10 località che abbiamo scelto di mostrare oggi sono solo alcune di quelle colpite e tra queste diverse mete italiane. La cosa interessante da notare è come non siano solo le grandi in città ma forse più le mete con uno spazio ridotto: qui, infatti, gestire un afflusso elevato d'arrivi mette in crisi le comunità rendendo poi le vacanze meno suggestive di ciò che si aspettava.