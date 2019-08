In luna di miele gratis: l’iniziativa per i futuri sposi

editato in: da

Se state per sposarvi, tra gli innumerevoli preparativi per il vostro giorno più bello, c’è sicuramente anche l’organizzazione dell’immancabile viaggio di nozze.

Sono davvero molti i dettagli da considerare per la luna di miele: meta, durata, hotel e il budget necessario. Oggi, però, esiste l’incredibile possibilità di godersi il viaggio fosse completamente gratis.

No, non è uno scherzo ma un’interessante e irripetibile iniziativa promossa dalla compagnia di prenotazione viaggi Hotels.com: 15.000 dollari in cambio di una menzione durante le promesse di matrimonio. Curioso, vero?

Ora vi chiederete di cosa stiamo parlando e come sia possibile provare a essere la fortunata coppia che si godrà la sontuosa luna di miele senza sborsare un centesimo.

Andiamo al dunque e capiamo quali sono gli step che i futuri sposi devono fare per vincere questo premio da sogno. Hotels.com chiede alle coppie che si stanno sposando di filmarsi citando il marchio prima di dire “Lo voglio” e di pubblicare il video sul proprio account Twitter o Instagram pubblico. Da regolamento, nel post è poi necessario taggare Hotels.com digitando @hotelsdotcom e inserire l’hashtag #HotelsSponConVows.

I giudici come assegneranno il favoloso premio? Per scegliere la coppia fortunata valuteranno l’originalità e la creatività del video per cui preparatevi a stupirli per concorrere all’incredibile possibilità di andare gratis in viaggio di nozze. Altra piccola regola è quella che, dopo essere stata contattata, la coppia vincitrice avrà 48 ore di tempo per rispondere e farsi trovare pronta.

Per quanto riguarda le tempistiche, l’originale concorso è valido dal 15 agosto al 23 settembre per cui le coppie che si sposano in questo periodo non potranno lasciarsi sfuggire l’occasione. Inoltre, l’attesa per conoscere il verdetto è davvero minima: i vincitori riceveranno una notifica via mail entro il primo ottobre.

Un concorso facile e dal regolamento immediato per vincere, lo ripetiamo, ben 15.000 dollari per organizzare la luna di miele senza badare a spese, scegliendo magari tra le località più glamour, lontane, invidiate oppure progettando un lungo viaggio suddiviso in più tappe.

Se vi sposate nel periodo che va dalla metà di agosto a quella di settembre (o conoscete una coppia che compirà il grande passo in quei giorni), non rimanete a guardare ma tentate la fortuna citando “Hotels.com” prima di dire “Sì, lo voglio”. La semplice aggiunta del nome del brand potrà valervi il viaggio di nozze gratis.

Provare per credere. E non dimenticate di controllare la mail fino al 1 ottobre. Non si sa mai!