Una ospita il Carnevale più spettacolare, l'altra regala scorci barocchi di incredibile bellezza: ecco perché queste due città italiane sono consigliate dal Times

Le rovine romane nel cuore di Lecce

Tra le migliori città d’Europa per un soggiorno breve nel 2026, secondo il Times ci sono ben due perle italiane. Dalle architetture medievali all’ottimo cibo, fino alla libertà di passare dalla città al mare, ci sono luoghi che più di altri rappresentano il city break ideale per rigenerarsi durante un weekend.

Una delle città elogiate dal quotidiano britannico ospita una delle feste di Carnevale più antiche e celebri del mondo (e quest’anno è legata strettamente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina), l’altra è un gioiello barocco sospeso tra storia, arte e un’anima vibrante situata nel cuore del Salento.

Venezia e il Carnevale dedicato alle Olimpiadi

Il Carnevale di Venezia a tema olimpico è qualcosa di speciale e irripetibile: come riporta il Sunday Times, la versione domenicale del quotidiano inglese, il Carnevale è sempre un momento magico per visitare Venezia, “quando la città si riempie di balli in maschera, sfilate di carri allegorici e fantastici costumi storici”.

Ve lo possiamo assicurare, camminare tra le calli della laguna, soprattutto al di fuori dalle classiche vie più battute dal turismo di massa, circondati da centinaia di persone che indossano sontuose maschere d’epoca, da quelle più tradizionali a quelle decisamente bizzarre e originali, è già di per sé un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita.

Ma quest’anno, dal 31 gennaio al 17 febbraio, ci si può aspettare un’atmosfera ancor più frizzante in occasione della concomitanza con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (6-22 febbraio): il tema, infatti, è “Olimpo – Le origini del gioco”.

Noi però aggiungiamo un consiglio: perdetevi tra i quartieri meno blasonati di Venezia, tra ponti sospesi, palazzi antichi e piazzette su cui affacciano i “bacari”, dove al calar del sole potrete assaporare i tipici cicchetti (stuzzichini a base di pane con tante farciture diverse) accompagnati dalle “ombre” (i bicchieri di vino della casa) o dal classico spritz Select, proprio come fanno i cittadini veneziani.

Lecce, un’esperienza tra Barocco e mare

La Puglia ha ormai un posto speciale nel cuore di chi ama viaggiare e non fa di certo eccezione la città di Lecce, elogiata dal Times per la sua bellezza indiscussa, Ma non solo: è baciata dal sole ed è una meta che si divide tra campagna, città e possibilità di raggiungere facilmente il mare. Qui, trascorrere tempo di qualità con gli amici, circondati da uliveti e coccolati dalla cucina regionale, è un vero toccasana.

“L’architettura da sola è sufficiente a giustificare una visita”, scrive il quotidiano inglese. A conquistare sono tanti piccoli e grandi dettagli: le numerose rovine romane, le meraviglie barocche come la Basilica di Santa Croce, le antiche strade acciottolate, i mercati locali e la vivace cultura dei caffè, che convive in perfetto equilibrio con un’atmosfera rilassata.

A ogni passo si svelano scorci inaspettati di rara bellezza, come una porta della città del XVI secolo o il castello: un luogo in cui passeggiare a ritmo lento, assaporando l’atmosfera romantica della “capitale del Barocco” e scoprendo quegli angoli nascosti amati dalla gente del posto… ma che in pochi conoscono.