Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Costa Crociere Intervista a Luigi Stefanelli, Costa Crociere

Non è più una semplice compagnia crocieristica, ma è diventata una entertainment company, mantenendo, comunque, nei suoi 80 anni di storia, una forte anima italiana, Costa Crociere, una compagnia che ha saputo evolversi “senza mai rinunciare a ospitalità, attenzione al dettaglio e qualità dell’esperienza”.

A raccontarcelo è stato Luigi Stefanelli, Vice President Worldwide Sales di Costa Crociere, in azienda dal 2011, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in vari Paesi dove opera la compagnia.

Stefanelli ci ha spiegato che le nuove crociere Costa integrano mare e terra per renderle “un racconto continuo di meraviglia”. La nuova proposta di itinerari Sea & Land è rivoluzionaria per il settore e, con l’estate 2027, si passerà a un livello successivo: i nuovi itinerari saranno, infatti, costruiti per far vivere un’esperienza, unica e memorabile.

Da compagnia crocieristica a entertainment company: com’è cambiata Costa Crociere negli ultimi anni?

Il cambiamento e la capacità di anticipare il futuro fanno parte del DNA di Costa da quasi 80 anni. Negli ultimi anni abbiamo interpretato un’evoluzione molto chiara del modo di viaggiare: la vacanza non è più solo una sequenza di destinazioni, ma un’esperienza completa, fatta di autenticità, semplicità organizzativa e momenti memorabili.

Per questo abbiamo fatto una scelta chiara: meno standardizzazione e più valore per l’ospite. Abbiamo lavorato sull’affidabilità e sulla semplicità del viaggio, ma soprattutto sul valore dell’esperienza, con itinerari più ricchi, esperienze più autentiche e una proposta di bordo sempre più curata. Il tutto con un approccio che ci permette di essere una vera piattaforma adattiva, capace di costruire offerte diverse per pubblici e destinazioni differenti, mantenendo sempre un’identità Costa forte e riconoscibile.

Costa Crociere

La Sea & Land Wonder Platform è oggi l’elemento distintivo dell’offerta Costa. Come nasce questo ecosistema che integra la “destinazione mare” alla “destinazione terra” in un’unica esperienza di viaggio?

Nasce da un’intuizione semplice, ma molto innovativa per il nostro settore: restituire alla navigazione il suo valore, trasformando il mare da spazio di passaggio a parte integrante dell’esperienza di viaggio.

Da qui nascono le Sea Destinations, luoghi inaspettati sul mare dalle coordinate precise, scelti per il loro valore scenografico, naturale o simbolico, in cui la nave rallenta o si ferma per far vivere qualcosa che accade solo lì, solo in quel momento, solo con Costa: un tramonto davanti ai Faraglioni di Capri o l’osservazione del cielo stellato nel punto più buio del Mare dei Caraibi o dell’Oceano Atlantico.

A queste si affiancano le Land Destinations, esperienze a terra ripensate per rispondere a diversi modi di viaggiare: da chi vuole vedere il meglio senza stress, a chi cerca luoghi iconici, esperienze straordinarie o attività pensate per le famiglie.

È questa integrazione tra mare e terra a rendere le nostre crociere un racconto continuo di meraviglia, con un modello che interpreta i nuovi bisogni dei viaggiatori e crea valore attraverso esperienze differenziate e personalizzate.

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Oggi, i viaggiatori cercano sempre più esperienze autentiche e memorabili. Costa interpreta questa tendenza con un concetto di vacanza innovativo e rivoluzionario basato sulle experience. Ci può spiegare meglio?

Oggi i viaggiatori non scelgono più soltanto dove andare, ma come vogliono sentirsi e cosa vogliono vivere durante la vacanza. È proprio da questa evoluzione che nasce la nostra proposta rivoluzionaria di itinerari Sea & Land.

Con l’estate 2027 porteremo questa visione a un livello ancora successivo. I nuovi itinerari sono costruiti attorno a veri e propri concept, riconoscibili già dal nome e pensati per far vivere un certo tipo di esperienza. Nascono così proposte come Dolce Vita ispirata allo stile e all’eleganza del Mediterraneo, con luoghi iconici come Taormina, Portofino e la Costiera Amalfitana; Golden Islands, che celebra le atmosfere luminose e le acque cristalline di isole come Formentera, Ibiza e Tavolara e Blue Islands, dedicata alle infinite sfumature di blu della Grecia, tra Mykonos, Atene e Cape Sounion.

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Nella stessa direzione vanno anche le crociere speciali, come la Crociera dell’Eclissi di agosto, che replicheremo anche nel 2027, e la Crociera del Club di ottobre dedicata all’aurora boreale, dove un fenomeno naturale eccezionale diventa parte integrante dell’esperienza.

Cosa dobbiamo aspettarci da Costa Crociere nei prossimi mesi?

Il focus è sull’inverno 2026/27, con il debutto di Costa Smeralda alle Isole Canarie, un itinerario di otto giorni tra Canarie e Madeira che unisce clima mite, paesaggi vulcanici e oceano, con un overnight a Santa Cruz de Tenerife.

Anche qui la navigazione diventa parte del viaggio grazie a due Sea

Destinations esclusive: Canary Sea Darkest Spot, dedicata all’osservazione del cielo stellato nel punto più buio dell’Atlantico, e Atlantis Crest, con la nave che raggiunge una montagna sottomarina legata al mito di Atlantide.

Un’altra importante novità per l’inverno è Costa Serena in Sudamerica, con itinerari tra Argentina, Uruguay e Brasile che avranno in Rio de Janeiro uno dei momenti più iconici del viaggio. Anche in questo caso la navigazione si arricchisce di una destinazione sul mare esclusiva, Baía de Copacabana, dove gli ospiti possono ammirare uno dei paesaggi più iconici del mondo al tramonto, con il Pan di Zucchero, Copacabana e lo skyline di Rio durante la golden hour, vivendo l’atmosfera autentica della cultura carioca direttamente dal mare mentre salutano l’arrivo del nuovo anno.

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Il Mediterraneo continuerà a essere protagonista anche in inverno con Costa Toscana e Costa Pacifica, mentre i Caraibi saranno al centro della programmazione con Costa Fascinosa e Costa Favolosa.

Inoltre, in autunno, avremo due Giri del Mondo in partenza: uno di 139 giorni da Savona a bordo di Costa Deliziosa e uno di 66 giorni con Costa Serena, da Tokyo a Buenos Aires. Due proposte che confermano la capacità di Costa di spaziare tra formule di viaggio molto diverse, adatte a esigenze e stili di vacanza differenti.

In cosa si distingue una crociera Costa rispetto ad altre?

Costa mette la meraviglia al centro di ogni momento del viaggio attraverso itinerari unici, una gastronomia d’eccellenza e una flotta in continua evoluzione. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nel prodotto e nell’esperienza complessiva dell’ospite, con l’obiettivo di rendere la vacanza sempre più coinvolgente, personalizzata e ricca di momenti memorabili.

In questa direzione va anche il costante lavoro sull’esperienza di bordo, con novità come Black Night, una serata ispirata alla magia della notte e al mood total black, in cui ambientazioni, intrattenimento e attività di bordo si uniscono in un’esperienza immersiva e coinvolgente e Luna Park, che porta sulla nave un’atmosfera di festa, gioco e socialità pensata per coinvolgere ospiti di tutte le età.

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Ma ciò che ci rende davvero riconoscibili è la nostra identità, una compagnia dalla forte anima italiana, con quasi 80 anni di storia, che ha fatto dell’innovazione una costante, evolvendo il proprio prodotto e il modo di fare vacanza senza mai rinunciare a ospitalità, attenzione al dettaglio e qualità dell’esperienza.