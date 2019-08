In Umbria, il Lacus di Narni si trasforma in un incredibile parco avventura

editato in: da

Le meraviglie sotterranee della pittoresca Narni, cittadina ricca di storia arroccata su uno sperone di roccia calcarea in provincia di Terni, non finiscono mai di stupire.

Dal 13 aprile 2019 sorprendono ancora di più i visitatori (che già si lasciavano incantare dall’immenso patrimonio storico e archeologico della Narni sotterranea) grazie all’emozionante parco avventura ludico didattico inaugurato nel Lacus sotto Piazza Garibaldi in un suggestivo locale del 1200.

Il percorso è stato realizzato dall’Associazione Culturale Subterranea che, dal 1994, opera a Narni per la salvaguardia e valorizzazione del sito archeologico sotterraneo e per ridare luce a quelle porzioni di storia locale cadute nell’oblio a opera degli eventi o degli uomini.

NarniAdventures è la degna conclusione di una visita alla città sotterranea.

Il locale che ospita il parco avventura presenta una volta in pietra concia e resti del pavimento in opus spicatum. Ed è proprio qui, in un’affascinante atmosfera d’altri tempi, che l’adrenalina scorre grazie a un percorso che si snoda tra ponti tibetani, una teleferica (in totale sicurezza) e una parete artificiale su cui arrampicarsi.

Forti emozioni e l’ebbrezza dell’avventura, ma non solo.

Il parco sotterraneo vuole anche essere un valido strumento di apprendimento illustrando ai visitatori l’importanza dell’acqua per la vita sulla Terra.

L’anima didattica di NarniAdventures si rivela a grazie pannelli didascalici, foto, ricostruzioni accurate, formazioni calcaree e una cascata d’acqua che ricreano un ambiente con le tipiche caratteristiche di una grotta; ambiente in cui è possibile provare l’adrenalinica esperienza di percorrere paesaggi in quota.

L’obiettivo principale del parco sotterraneo di Narni è quello di veicolare al pubblico il messaggio che la speleologia è avventura, divertimento, ma soprattutto ricerca per scoprire nuove (e sempre meno frequenti) fonti di approvvigionamento idrico.

Info e orari

NarniAventures è aperto tutto l’anno nei giorni sabato, domenica e festivi in orario 11-17.30 (alle 17.30 inizia l’ultimo giro del percorso).

Orari di apertura speciali sono previsti dal 10 al 25 agosto con apertura alle ore 11 e chiusura alle ore 18.

Apertura su prenotazione per gruppi, eventi e gite con un minimo di 10 persone, nei giorni feriali.

Un tour costa 4 euro. Tre tour (effettuati dalla stessa persona) hanno un costo di 10 euro.

I possessori del biglietto Narni Sotterranea accedono a tre tour con prezzo scontato a 8 euro.

L’Arrampicata ha un costo di 4 euro.

Sconto per residenti a Narni e studenti dell’Università di Narni 2 giri al prezzo di 1.

Indispensabili scarpe da trekking o tennis.

È consentito l’accesso ai bambini con altezza di almeno 130 centimetri.