Nonostante sia la più sviluppata a livello turistico, conserva un’atmosfera rilassata e autentica: le coste frastagliate si aprono in baie intime, spiagge di ciottoli, fondali trasparenti e grotte che si rivelano solo a chi esplora via mare.

Dove si trova

Lipari si trova al centro perfetto dell’arcipelago delle Eolie, in una posizione che la rende ideale come punto di partenza per esplorare le altre isole.

È la più estesa e la meglio collegata, ed è proprio da qui che inizia ogni avventura. A renderla ancora più affascinante è la natura montuosa, che scende fino al mare tra scogliere a strapiombo e terrazze panoramiche da cui lo sguardo si perde nel blu.

Cosa vedere e fare a Lipari

Chi arriva a Lipari viene accolto da un paesaggio che alterna roccia, vegetazione e acque luminose. Appena sbarcati, la prima cosa che colpisce è il profilo del Castello, che domina dall’alto la zona compresa tra i due porti: Marina Lunga e Marina Corta. La possente cinta muraria cinquecentesca racchiude una vera e propria cittadella storica, abitata fin dal 4000 a.C., che ospita oggi uno dei poli culturali più importanti delle Eolie: il Museo Archeologico Eoliano, con collezioni divise in tre sezioni e distribuite in più edifici, tra cui il Palazzo dei Vescovi.

Ma Lipari è anche centro vivo, accogliente, da girare con lentezza. Il borgo principale, Lipari Paese, offre vie animate da negozietti artigianali, ristoranti con terrazze sul mare e la bellezza luminosa della Cattedrale di San Bartolomeo, il più importante edificio religioso dell’isola. Di fronte alla chiesa si apre il Parco Archeologico, dove si cammina tra antiche capanne e sarcofagi greci, prima di scendere fino al Chiostro Normanno, altro gioiello nascosto tra le mura della cittadella.

Le spiagge sono tante, tutte diverse: la Spiaggia Bianca, famosa per le polveri di pomice, la scura e affascinante Canneto, la scenografica Valle Muria o la più raccolta Praia di Vinci, raggiungibile soltanto via mare. Un’escursione in barca lungo il periplo dell’isola è d’obbligo: si naviga tra pareti laviche, grotte misteriose, faraglioni e calette che sembrano dipinte.

Belvedere Quattrocchi

A pochi chilometri da Lipari Paese si apre uno dei panorami più belli dell’intero arcipelago, il Belvedere Quattrocchi, da cui lo sguardo abbraccia un tratto di costa scenografica, con i faraglioni di Pietra Lunga e Pietra Menalda che si stagliano sul mare, la baia di Valle Muria, i profili frastagliati di Punta Perciato, e sullo sfondo, l’isola di Vulcano con le colonne di fumo che salgono lente nel cielo.

È un luogo che regala emozioni forti in ogni ora del giorno, ma che al tramonto si trasforma in un palcoscenico naturale dove tutto si colora di rosso, oro e viola. Raggiungerlo è semplice: basta seguire la strada che conduce alla frazione di Pianoconte, tra uliveti, fichi d’India e silenzi profumati di salsedine.

Canneto

Sul versante orientale dell’isola, a nord di Lipari Paese, si incontra Canneto, una delle località balneari più vivaci dell’isola. Il paese si allunga tra la strada e il mare, con un bel lungomare, il Marina Garibaldi, punteggiato da negozi, gelaterie e ristoranti dove gustare piatti a base di pesce fresco guardando il tramonto riflettersi sull’acqua.

La spiaggia di Canneto si estende per circa due chilometri, con sabbia scura e ciottoli levigati dal mare. È divisa in due zone principali: Unci, verso sud, e Calandra, a nord. In parte attrezzata, è adatta sia a chi cerca relax sia a chi vuole partire per un’escursione in barca, grazie al piccolo molo da cui salpano i battelli diretti alle altre isole.

Lipari Paese

Lipari Paese è il cuore pulsante dell’isola: si affaccia su una grande baia della costa orientale e vive tra la terra e il mare, custodita dalla Rocca del Castello che si erge maestosa a 50 metri di altezza. Costruita nel 1080 dai Normanni, è un insieme affascinante di memorie: una torre greca del IV secolo a.C., cinque chiese, la cattedrale, il museo archeologico e il parco con i sarcofagi.

Il centro cittadino si sviluppa intorno alla vivace Marina Corta, il cuore sociale dell’isola, e si estende lungo Corso Vittorio Emanuele, tra botteghe e palazzi che raccontano un’altra Lipari, più moderna ma sempre legata alle sue radici: è anche il punto di partenza perfetto per escursioni in barca, verso la Spiaggia Bianca, Praia di Vinci e l’isola di Vulcano.

Le migliori spiagge di Lipari

Chi arriva a Lipari con l’idea di sdraiarsi al sole su spiagge incantevoli troverà ben più di quanto si aspetta. Le coste dell’isola sono una continua scoperta: si alternano scogliere verticali e spiagge dorate, baie riparate e grotte segrete, piccoli litorali attrezzati e insenature raggiungibili solo dal mare. Il modo migliore per apprezzarle è senza dubbio in barca, lasciandosi guidare dalla linea frastagliata della costa tra scorci da sogno e acqua cristallina.

Spiaggia di Valle Muria

Sul versante sudoccidentale dell’isola, incastonata tra due promontori rocciosi, si apre la splendida spiaggia di Valle Muria dove il paesaggio si fa selvaggio, con rocce vulcaniche dalle mille sfumature, sabbia scura mista a ciottoli e un mare che brilla in trasparenze perfette. È il luogo ideale per chi ama nuotare o fare snorkeling, grazie ai fondali limpidi e all’ambiente tranquillo.

La spiaggia è lunga, stretta, silenziosa, abbracciata da pareti tufacee che ospitano piccole grotte naturali. In estate, un chiosco semplice ma accogliente offre ristoro ai bagnanti. Si può raggiungere in barca da Marina Corta oppure a piedi, seguendo un sentiero in discesa di circa 15 minuti che parte lungo la strada per Pianoconte, a circa 3 chilometri da Lipari Paese: il panorama che si apre all’arrivo, con i faraglioni e l’isola di Vulcano all’orizzonte, è una delle immagini che restano impresse per sempre.

Spiaggia di Canneto

A pochi minuti dal centro di Lipari si distende la spiaggia di Canneto, una delle più frequentate dell’isola. Il litorale, di ghiaia e sabbia scura, si inserisce in una baia profonda e protetta, dove il mare assume tonalità intense, dal blu cobalto al verde smeraldo. Ideale per lo snorkeling e le immersioni, è attrezzata con stabilimenti balneari, noleggio ombrelloni, ristoranti e bar lungo tutto il lungomare.

La vita scorre lenta e piacevole, tra un gelato, una passeggiata sul lungomare e un tuffo rigenerante.

Spiaggia di Acquacalda

Più a nord, affacciata sul mare con vista su Salina, ecco la spiaggia di Acquacalda, ghiaiosa, tranquilla, poco affollata anche in alta stagione, e dominata da un lungo pontile in ferro che si allunga in mare per oltre 100 metri, utilizzato un tempo per il carico della pietra pomice.

Il borgo omonimo, un tempo villaggio di pescatori, è diventato una meta ideale per chi cerca quiete e autenticità. La spiaggia, attrezzata, offre tutto ciò che serve per rilassarsi, compresa una buona scelta di locali dove gustare il pesce fresco. E al tramonto, quando il cielo si colora e le sagome delle isole vicine si stagliano in controluce, tutto si fa poesia.

Spiaggia della Papesca

Spostandosi lungo il versante orientale, subito a nord di Canneto, si arriva alla celebre spiaggia della Papesca, conosciuta anche come Spiaggia Bianca: le scogliere candide e le polveri di pomice riflettono la luce con effetti abbaglianti, e donano all’acqua tonalità turchesi caraibiche.

Divisa in due dal piccolo promontorio di Capo Rosso, è incorniciata da vecchi pontili e ruderi di impianti minerari che raccontano la Lipari del passato: il paesaggio è suggestivo e unico nel suo genere. In estate è attrezzata con lettini e bar, e la sera il piccolo chiosco si trasforma in locale con musica dal vivo e DJ set, per un aperitivo al tramonto che ha il sapore dell’infinito.

Spiaggia Praia di Vinci

Per chi cerca qualcosa di davvero speciale, c’è Praia di Vinci, raggiungibile solo dal mare. È una delle più scenografiche di tutta l’isola, nascosta sotto l’imponente Punta Crepazza, all’estremità meridionale di Lipari, proprio di fronte a Vulcano.

La spiaggia, di sabbia grossolana e grandi ciottoli, si apre in un’insenatura protetta, stretta e lunga, con acque trasparenti perfette per lo snorkeling e il panorama, dominato dai faraglioni e dalle forme scultoree della costa, è impareggiabile. Non vi sono servizi né folla, ma il suono del mare e la sensazione intensa di essere in un luogo ancora incontaminato.