In un contesto globale in cui (come confermano UN Tourism e il World Travel & Tourism Council) cresce la ricerca di viaggi trasformativi, legati al benessere , alla natura e alla connessione autentica con l’ambiente, Vulcano diventa simbolo di questo nuovo modo di esplorare il mondo.

Ogni isola ha un carattere distinto, ma è Vulcano ad aver attirato particolarmente l’attenzione: è proprio qui che il National Geographic ha consigliato di vivere un ‘esperienza speciale nel 2026 . Non a caso, visto che secondo la rivista il viaggio dei prossimi anni avrà un’unica parola chiave: immersione . Esperienze capaci di risvegliare qualcosa di profondo, di coinvolgere corpo e sensi e di lasciare un ricordo memorabile.

Sono uno dei “ segreti meglio custoditi d’Italia ” secondo il National Geographic: le Isole Eolie sono un arcipelago fuori dal tempo, nato dal dialogo primordiale tra fuoco e acqua. A largo della Sicilia, queste isole non sembrano appartenere al presente: tra i crateri fumanti e le acque cristalline del Mar Tirreno, la Terra qui sembra respirare.

Cosa fare a Vulcano secondo il National Geographic

Vulcano è l’isola che regala al vento storie d’inferni e paradisi ed è capace di incarnare in modo esemplare l’idea di viaggio immersivo. Qui la natura non fa da sfondo, ma diventa la vera protagonista: le fumarole, le aperture nella crosta terrestre, ricordano costantemente quanto il sottosuolo sia ancora vivo.

Il cuore dell’esperienza consigliata sono i bagni di fango termale, celebri per le loro proprietà terapeutiche. I vapori sulfurei possono sorprendere all’inizio, ma è sufficiente immergersi nel fango caldo, dal caratteristico colore grigio ardesia, per percepire un immediato senso di sollievo. Come sottolinea NG, questo rituale naturale è estremamente lenitivo per i muscoli, stimola la circolazione e contribuisce a migliorare diverse problematiche della pelle. Non è solo benessere fisico: è un gesto arcaico, quasi meditativo, che mette in connessione diretta con l’energia primordiale dell’isola.

Una volta lasciati alle spalle fango e vapori, Vulcano continua a sorprendere. La sua rete di sentieri escursionistici conduce tra crateri, panorami aperti sul mare e silenzi profondi, mentre le spiagge di sabbia scura invitano al relax. È questo equilibrio tra cura del corpo, esplorazione attiva e immersione totale nel paesaggio a rendere Vulcano una delle esperienze più autentiche e trasformative da vivere nel 2026.

Dove vivere l'esperienza?

Se vi state chiedendo dove vivere l’esperienza dei fanghi termali, ecco la risposta: alle Terme Libere di Vulcano, nella suggestiva Baia di Levante, uno dei luoghi più iconici dell’isola.

L’area si articola in tre zone principali: la celebre Pozza dei Fanghi, dove immergersi in un fango caldo e ricco di minerali, il “mare caldo”, riscaldato da sorgenti sottomarine (ideale per risciacquarsi dopo il trattamento), e le fumarole, da cui si sprigionano vapori sulfurei che raccontano la costante attività del sottosuolo. Le acque, con temperature intorno ai 39°C, sono naturalmente ricche di zolfo, bromo, iodio e altri elementi benefici.

Essendo un’area naturale e attiva, è sempre consigliabile verificare che le pozze siano accessibili al momento della visita, poiché possono essere chiuse temporaneamente. A novembre 2025 la Pozza dei Fanghi è stata riaperta dopo la chiusura per motivi di sicurezza, a giugno dello stesso anno. Per accedervi si paga un piccolo contributo.

Facilmente raggiungibili una volta arrivati a Vulcano da Milazzo, le Terme Libere offrono un’esperienza autentica, immersiva e profondamente legata all’anima vulcanica di questa perla della Sicilia.