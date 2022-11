Into the Woods: un Natale da fiaba nel castello

Fonte: Getty Images Into the Woods: A Fairytale Christmas

C’è sempre un buon motivo per organizzare un viaggio in Inghilterra, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. La patria di Shakespeare e dei Beatles, infatti, ospita un paesaggio straordinario fatto di campagne sterminate e dimore lussuose, di città vivaci e colorate, dove l’arte, l’architettura e la cultura fanno da padrone. La capitale, Londra, è un concentrato di meraviglie storiche e artistiche che lasciano senza fiato e che si snodano in un’atmosfera scintillante che incanta e sorprende.

Visitare l’Inghilterra vuol dire organizzare un viaggio all’insegna della continua scoperta. Le cose da fare e da vedere nel Paese sono tantissime, e non basta un solo viaggio per scoprirle tutte. Ma se volete vivere un’esperienza al di fuori dall’ordinario, allora, dovete assolutamente raggiungere il territorio in questo periodo.

Con un calendario fitto di eventi straordinari, infatti, l’Inghilterra si conferma anche quest’anno come il regno del Natale per antonomasia. Oltre agli spettacoli luminosi e scintillanti che hanno già invaso la città di Londra, c’è un altro evento da non perdere, ed è quello che trasporta le persone in una fiaba in un castello.

Un Natale da fiaba

Il viaggio di oggi inizia lontano dagli itinerari più battuti dal turismo di massa e ci porta a nord di York, nella contea del North Yorkshire. È da qui, che percorrendo circa 20 chilometri, è possibile raggiungere la suggestiva e affascinante campagna inglese, proprio lì dove sorge imponente e solitario Castle Howard.

Non si tratta propriamente di un castello, anche se per dimensioni e lusso a questo assomiglia. Il termine castle, infatti, fa riferimento a tutte quelle residenze monumentali che sono state costruite dopo il 1500 e utilizzate anche come fortificazioni. Castle Howard era una di queste e non solo, è una delle più grandi residenze di tutta l’Inghilterra.

Il castello, di proprietà di Simon Howard, è considerato un sito dall’alto interesse storico e negli anni ha attirato l’attenzione di moltissimi sceneggiatori che proprio qui hanno scelto di girare alcune pellicole iconiche come Barry Lyndon e Garfield 2, così come anche alcune scene della fortunata serie televisiva di Netflix Bridgerton.

Perché oggi vi abbiamo portato al cospetto del castello Howard ve lo sveliamo subito. Proprio qui, a partire da novembre, una nuova storia è stata scritta. Si tratta di una favola di Natale, magica e surreale, che ha trasformato gli interni della dimora di campagna in un bosco fatato. Pronti a vivere l’esperienza incantata?

Into The Woods: l’esperienza magica

In occasione del Natale 2022, a partire dal 12 novembre e fino al 2 gennaio, la splendida residenza di York regalerà l’esperienza più magica da vivere durante le feste. In occasione dell’evento Into the Woods: A Fairytale Christmas, le numerose e grandi stanze della dimora si sono trasformate, come per magia, in foreste incantate e terre lontane dove i sogni diventano reali e la fantasia non ha limiti.

Grandi e bambini sono invitati, una volta entrati all’interno del castello, a vivere un’esperienza immersiva e sensoriale che catapulta all’interno di un universo onirico e straordinario. Un mondo delle meraviglie dove le favole che tutti conosciamo prendono vita attraverso proiezioni, spettacoli di luci e di suoni che stimolano e avvolgono i sensi.

Non mancherà, ovviamente, la presenza di Babbo Natale che accompagnerà grandi e bambini in questo percorso delle meraviglie volto a trasformare il Natale in una fiaba.