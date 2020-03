In Inghilterra sarà inaugurato il percorso costiero più lungo del mondo, ed è stupendo

editato in: da

Amanti del trekking e delle escursioni, ma anche semplici appassionati delle bellezze della natura, questo è il posto che fa per voi. A breve verrà inaugurato l’England Coast Path, il percorso costiero più lungo del mondo, che tocca alcune delle principali località di mare dell’Inghilterra.

Si tratta di un lunghissimo itinerario che attraversa le coste inglesi, sfruttando percorsi già esistenti (naturalmente ampliati e messi in perfetta sicurezza) e creandone di nuovi ancora da aprire al pubblico. Il risultato? Oltre 4.500 km di litorale tutto da esplorare, immerso nella rigogliosa vegetazione caratteristica del Regno Unito: un vero paradiso per chi ama la natura. L’England Coast Path sarà pienamente attivo a partire dal 2021, anno per il quale sono già stati programmati alcuni importanti eventi che attireranno numerosi turisti.

Sarà infatti la perfetta opportunità per scoprire alcune delle bellezze naturali dell’Inghilterra, ma non solo: i visitatori saranno attivamente chiamati a partecipare alle attività di pulizia delle spiagge e dei sentieri, nel segno del rispetto per l’ambiente in cui viviamo. È un ottimo metodo per vivere la natura in un modo diverso, proteggendo le meraviglie del nostro pianeta e imparando l’importanza che il mare e le sue creature hanno sull’intero ecosistema. Trekking sostenibile, dunque: un’idea davvero geniale.

Ma quali sono le principali tappe dell’England Coast Path? Alcune, come dicevamo, sono già accessibili, mentre altre si aggiungeranno presto al percorso, che toccherà non solo il litorale inglese ma anche il Galles e la Scozia. Uno dei sentieri più affascinanti è quello che attraversa Lyme Regis, lungo il South West Coast Path. Stiamo parlando della Jurassic Coast, l’unico sito naturale dell’Inghilterra a comparire nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Qui potrete ammirare archi e colonne di roccia che si stagliano sulle acque cristalline e che raccontano di un lontanissimo passato geologico.

Altrettanto stupendo è l’Offa’s Dyke Path, un percorso di quasi 300 km che ricalca i confini tra l’Inghilterra e il Galles. Sono tanti i sentieri che si snodano dal villaggio di Sedbury, affacciato sull’estuario del fiume Severn, sino alla cittadina di Prestatyn, a pochi passi dal mare d’Irlanda. Durante questo lungo tragitto rimarrete stupiti dalla bellezza di luoghi come la Wye Valley, uno dei paesaggi più panoramici dell’intero Regno Unito.

Anche l’isola di Wight offre una bella passeggiata costiera di circa 100 km, l’occasione perfetta per esplorare la natura e conoscere posti nuovi. E se amate i panorami della Scozia, non perdetevi il sentiero che si snoda fino a Berwick-upon-Tweed: splendide spiagge e altissime scogliere si alterneranno davanti ai vostri occhi, e sullo sfondo potrete notare alcuni dei più affascinanti castelli del Northumberland.