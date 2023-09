Questo inverno potrai dormire in un hotel circolare immerso nella natura

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Nel punto più a nord d’Italia, dove l’Alto Adige incontra l’Austria e le montagne svettano maestose, esiste una valle di incredibile bellezza. Un luogo dove la natura regna sovrana, dove i pascoli si alternano ai campanili e alle malghe in una cornice di cime rocciose che sfiorano il cielo. Tutto intorno, poi, si snodano laghi di montagna, cascate, sorgenti e ruscelli che rappresentano il cuore pulsante di un intero territorio: quello della Valle Aurina.

È qui che inizia il nostro viaggio, nella valle della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, inserita nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina. Un luogo, questo, molto caro agli amanti della natura che proprio qui decidono ogni anno di recarsi per vivere esperienze all’insegna del relax e della bellezza.

Proprio qui, in una delle destinazioni imprescindibili dell’escursionismo e dell’alpinismo, a partire da questo inverno i viaggiatori potranno vivere un’esperienza unica al mondo, quella di dormire all’interno di un hotel circolare completamente immerso nella natura.

L’hotel circolare in Valle Aurina

Si chiama OLM Nature Escape, ed è il nuovo eco-aparthotel progettato dall’architetto Andreas Gruber la cui inaugurazione è prevista il 1° dicembre del 2023. La struttura, che si integra perfettamente con il paesaggio naturale che caratterizza la Valle Aurina per forme, lineamenti e materiali, è stata costruita su un edificio preesistente con l’obiettivo di fornire ai futuri ospiti un alloggio in grado di farli diventare parte di un ecosistema straordinario.

La forma circolare della struttura, estremamente suggestiva nella sua visione, non è stata scelta solo per un vezzo estetico ma per imitare e omaggiare il ciclo stesso della natura. Lo stesso nome scelto è un omaggio a tutto quello che questo territorio rappresenta: Olm, in dialetto altoatesino, significa “malga” e “continuità”, in riferimento quindi all’essenza ciclica della natura che trova la sua espressione nella forma scelta per l’hotel.

Anche i materiali scelti hanno la funzione di valorizzare e dare continuità al dialogo con la natura. Legno, fibre naturali e pietra sono gli elementi essenziali e imprescindibili di questo esempio di bioarchitettura. Dettagli, questi, che permetteranno agli ospiti di vivere un’esperienza integrata nel paesaggio circostante.

Un’esperienza rigenerante nella natura

Non è solo la suggestione della struttura a meravigliare, ma è anche il suo significato più autentico, quello che invita le persone a diventare parte integrante del ciclo naturale delle cose, della vita. Dormire tra materiali naturali e avere un accesso diretto a un paesaggio come quello della Valle Aurina, che cambia e si trasforma durante le stagioni, è un vero e proprio privilegio che trasforma un semplice pernottamento in un’esperienza di lusso, quella di ristabilire un contatto con la natura i cui benefici sono stati più volte confermati dalla scienza.

La struttura ospiterà 33 appartementi, 25 dei quali dotati di sauna finlandese privata. Non mancheranno un’area Spa wellness e un ristorante dedicato a valorizzare i prodotti locali.

Così l’OLM Nature Escape, che verrà inaugurato il prossimo 1° dicembre, si appresta a diventare il perfetto punto di partenza per un’esperienza rigenerante e rilassante per tutti coloro che desiderano scoprire e riscoprire un territorio splendido e appropriarsi dei benefici fisici e mentali di un ritrovato contatto con la natura.