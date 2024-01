Lutago, un vero e proprio paradiso outdoor

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Fonte: 123rf Vista panoramica su Lutago in Alto Adige

Uno scenario spettacolare incornicia Lutago, incantevole paese altoatesino situato all’ingresso della Valle Aurina. Le cime imponenti che lo incorniciano fanno da sempre gola a escursionisti e alpinisti esperti, ma sono diverse le esperienze da vivere in questa popolare località turistica, perfetta per chi desidera organizzare una vacanza indimenticabile con tutta la famiglia e per chi non vede l’ora di vivere emozionanti avventure ad alta quota.

Andiamo, dunque, alla scoperta di questa gemma dell’Alto Adige.

Vacanze in Alto Adige: benvenuti a Lutago in Valle Aurina

Situato a 956 m di altitudine, Lutago (Luchta in dialetto sudtirolese) è il primo paese del comune di Valle Aurina, in provincia di Bolzano. I suoi soleggiati versanti appartengono al maestoso Sasso Nero, alto 3.369 metri, una delle più importanti cime posizionate sul crinale spartiacque – confine italo austriaco – ma non l’unica che rallegra il cuore di scialpinisti ed esperti di escursionismo su ghiaccio. Ci sono infatti altre 13 cime oltre i tremila metri che si trovano nelle immediate vicinanze di questo incantevole paesino, che in ogni stagione garantisce una vacanza all’insegna della natura e del relax per grandi e piccini.

Fonte: iStock

Simbolo di questa località di villeggiatura è la chiesa che svetta sopra una collinetta circondata dai prati di montagna, dedicata a San Sebastiano e a San Rocco, i santi protettori invocati contro la peste. Sui boscosi pendii scoscesi si stagliano, invece, i masi che impreziosiscono il versante meridionale della Alpi della Zillertal.

Se decidete di visitare Lutago in inverno, apprezzerete la sua eccellente posizione tra le due aree sciistiche dello Skiworld Valle Aurina: Speikboden, vicino a Campo Tures, e Klausberg, nei presis di Cadipietra rispettivamente a 3 e 8 km di distanza dal paese, entrambe di dimensioni moderate e adatte alle famiglie, facilmente raggiungibili in autobus. Non mancano i percorsi per le escursioni con le ciaspole e per gli scialpinisti, mentre per chi preferisce lo slittino, c’è una pista che parte dalla stazione a monte dell’area sciistica Speikboden e arriva fino a qui, per un totale di 10 km di percorso. Trattandosi della pista più lunga dell’Alto Adige, può essere anche innevata artificialmente, offrendo un’esperienza di vacanza in Valle Aurina unica nel suo genere.

Oltre alle avventure sulla neve, Lutago offre altre occasioni di divertimento outdoor. Chi vuole fare il pieno di adrenalina, potrà ad esempio provare l’emozione del rafting sul fiume Aurino. Se, invece, si è in cerca di attività meno impegnative, in paese vengono offerti trekking a cavallo e giri in carrozza.

L’imperdibile Museo dei Presepi Maranatha

Per un’esperienza unica e diversa a Lutago, non perdetevi una visita al Museo dei Presepi Maranatha, inaugurato nel 2000, che vanta l’esposizione di presepi più grande d’Europa. Il nome “Maranatha” deriva dall’aramaico, significa “Venga nostro Signore”. Il Museo dei Presepi Maranatha rappresenta una ricostruzione di uno “stadel” (fienile) tirolese, costruito con il legno di un maso di Predoi che risale al 1725.

Per tutto l’anno, i visitatori possono ammirare i presepi provenienti da vari paesi e conoscere la tradizione della scultura dei presepi della Valle Aurina. Vi troverete presepi in miniatura o con figure a grandezza naturale, in stile alpino o orientale, opere che hanno più di 300 anni fino alle più moderne, tra cui anche un presepe Swarovski.

Si può inoltre entrare a contatto con la lunga tradizione della lavorazione del legno in Valle Aurina, con una visita all’atelier degli artisti, dove ammirare con i propri occhi come gli artigiani della zona lavorano e realizzano le loro opere d’arte. In questi laboratori, tra le altre cose, si realizzano anche le famose maschere dei Krampus. In una stanza del museo è infatti possibile ammirare le maschere realizzate per la tradizionale sfilata di San Nicolò.