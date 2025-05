Musei aperti e iniziative gratuite in tutta Italia il 18 maggio per celebrare la Giornata Internazionale dei Musei 2025

Fonte: iStock La Reggia di Caserta partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei 2025

Il 18 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Musei, una ricorrenza annuale che richiama l’attenzione sull’importanza delle istituzioni museali come luoghi di dialogo, conoscenza e inclusione. Promossa dall’ICOM (International Council of Museums), l’iniziativa è un’occasione preziosa per avvicinare il pubblico al patrimonio artistico e culturale grazie a eventi, visite speciali, attività interattive e aperture straordinarie.

Il tema scelto per il 2025, “Il futuro dei musei nelle comunità in rapido cambiamento” (“The Future of Museums in Rapidly Changing Communities”), si inserisce nel dibattito contemporaneo su come i musei possano adattarsi a un mondo in continua trasformazione, mantenendo viva la propria funzione sociale.

In tutta Italia, numerose realtà museali hanno aderito con proposte originali e coinvolgenti, per rendere questa giornata un vero e proprio viaggio nella memoria e nella modernità.

Il Museo di Torcello: un tuffo nella storia archeologica della Laguna

Nel cuore della Laguna Nord di Venezia, il Museo di Torcello apre gratuitamente le porte in occasione della Giornata Internazionale dei Musei. Dalle 15.45 alle 17.15 di domenica 18 maggio, sarà possibile partecipare a una visita guidata unica nel suo genere, condotta dall’archeologo Marco Paladini, membro del team dell’Università Ca’ Foscari che ha partecipato a recenti campagne di scavo a Torcello e Lio Piccolo.

Il percorso vuole restituire voce ai reperti e al territorio, raccontando le vicende dell’isola mediante i ritrovamenti archeologici e la collezione permanente del museo. L’esperienza si inserisce nel più ampio contesto storico di Altino e offre uno spaccato affascinante sulla stratificazione culturale della laguna. La visita è gratuita e ha una durata prevista di circa un’ora e mezza.

La Reggia di Caserta: tra botanica e teatro nelle Serre di Graefer

Nel maestoso scenario del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, le Serre di Graefer si trasformano in uno spazio narrativo dove scienza, storia e performance teatrale si uniscono. L’evento “Voci dalle Serre”, ideato per celebrare la ricorrenza del 18 maggio, propone un percorso immersivo capace di trasportare i visitatori in un tempo sospeso, tra le piante rare e le architetture storiche di questo angolo affascinante della Reggia.

Guidati da un esperto botanico, i partecipanti potranno scoprire la ricchezza floristica e la storia del giardino, mentre lungo il cammino figure in costume (sovrani, giardinieri, servitori e botanici) interverranno con racconti, aneddoti e curiosità che daranno vita al paesaggio. L’esperienza punta a stimolare una riflessione sul rapporto tra uomo, natura e memoria, in perfetta sintonia con il tema scelto per l’edizione 2025.

Bolzano: una città che racconta la propria storia

Fonte: iStock

Anche Bolzano partecipa con entusiasmo alla Giornata Internazionale dei Musei, proponendo un ampio programma diffuso che coinvolge diverse strutture cittadine. L’ingresso ai musei comunali sarà libero per l’intera giornata, dalle 10 alle 18, e numerose visite guidate arricchiranno l’esperienza.

Al Museo Civico, l’attenzione si concentra sul giardino e sul lapidario, dove sarà possibile esplorare antichi reperti come il Menhir e il Miliario, e ammirare l’affresco di San Cristoforo visibile sulla facciata ovest. In linea con la tematica 2025, l’uso dell’intelligenza artificiale permetterà di “animare” virtualmente alcuni pezzi della collezione, e di rendere, così, il passato sorprendentemente vivo.

Presso il Monumento alla Vittoria, il percorso espositivo “BZ ‘18–‘45” sarà al centro di visite guidate in italiano e tedesco incentrate sugli eventi storici tra le due guerre mondiali. Un laboratorio creativo rivolto ai ragazzi dagli 11 anni permetterà inoltre di riflettere sul concetto di città ideale.

Alla Casa Semirurale, verrà ripercorsa la storia del quartiere con visite guidate e racconti di vita quotidiana, mentre l’area archeologica di Santa Maria in Augia, nel Parco delle Semirurali, sarà accessibile liberamente, con una suggestiva narrazione digitale dedicata alla figura di Matilde di Valley.

Infine, il Museo della Scuola aprirà le sue sale con visite guidate che ripercorreranno la storia dell’istruzione tramite documenti, oggetti d’epoca e testimonianze multilingue.

Molfetta: fede, arte e innovazione al Museo Diocesano

Il Museo Diocesano di Molfetta, realtà attiva da oltre quindici anni nella valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei con un programma che coniuga spiritualità e tecnologia. Le collezioni permanenti saranno visitabili gratuitamente e arricchite da nuove proposte espositive.

Al mattino, dalle 10 alle 13, sarà possibile immergersi nella Giaquinto Experience, un viaggio virtuale tra le dodici tele del Maestro del Rococò appartenenti alla Collezione De Luca, proiettate in alta definizione nella sala immersiva del museo. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, la stessa sala ospiterà la proiezione di “Passio Domini Nostri Jesu Christi”, un affresco visivo sulla Settimana Santa di Molfetta, che restituisce tutta la forza simbolica delle tradizioni locali.

Brescia: musei aperti e attività per tutti

La Fondazione Brescia Musei rinnova la propria adesione all’iniziativa del 18 maggio offrendo l’accesso gratuito a tutte le sedi museali cittadine. Un’occasione preziosa per visitare luoghi ricchi di storia come il Museo di Santa Giulia, il parco archeologico Brixia, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia e il Museo delle Armi Luigi Marzoli.

La giornata sarà arricchita da un programma di attività pensato per coinvolgere pubblici di ogni età, con l’obiettivo di sottolineare la funzione sociale dei musei come spazi aperti alla cittadinanza e motori di sviluppo culturale. La partecipazione della città di Brescia alla Giornata Internazionale dei Musei rappresenta un forte segnale di vitalità e impegno nel promuovere l’accesso libero alla cultura, in linea con il tema della trasformazione delle comunità grazie alla memoria e alla conoscenza.