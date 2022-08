I borghi più freschi d’Italia da visitare adesso

Una vacanza per sfuggire al grande caldo e alle roventi temperature estive? Non c'è soltanto il mare ma anche splendidi borghi dove unire la ricerca del refrigerio alla scoperta di bellezza paesaggistica e artistica. In Trentino, meta top per trascorrere qualche giorno godendosi il fresco è Corvara in Badia, a 1568 metri alle pendici del monte Sassongher. Passeggiate panoramiche, percorsi per trekking ed escursioni e tanto relax in un suggestivo paesaggio alpino. (nella foto, veduta di Corvara in Badia)