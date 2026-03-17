Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

123RF Il meraviglioso Castello Reale di Govone

Con l’arrivo della primavera, l’intero Stivale si rianima con le più belle e profumate fioriture dell’anno. Anche le colline piemontesi tra Langhe e Roero si colorano con migliaia di petali spettacolari. Tra gli appuntamenti più suggestivi del 2026 c’è anche quello al Castello Reale di Govone, dove il 29 marzo torna Tulipani a Corte, la manifestazione giunta alla sua 26ª edizione dedicata alla fioritura dei tulipani selvatici nel parco storico della residenza sabauda.

Ma non sono solo i tulipani i protagonisti del nuovo appuntamento al castello: qui la primavera si presenta come un’autentica tavolozza naturale tra il rosso intenso dei tulipani che si mescola con il blu dei muscari e l’azzurro delle pervinche, mentre nei giardini sbocciano centinaia di rose variopinte. A incorniciare questo meraviglioso quadro primaverile è il paesaggio unico in cui è immerso il castello, che fa parte delle Residenze Reali Sabaude, sito UNESCO tra i vigneti di Langhe-Roero e Monferrato.

La fioritura dei tulipani al Castello di Govone

La protagonista di Tulipani a Corte 2026 è una varietà rara e affascinante: la Tulipa oculus solis praecox, conosciuta anche come tulipano “Occhio di sole”: una specie spontanea, oggi protetta da una legge regionale perché a rischio estinzione, che cresce proprio nel parco del castello e ogni anno regala uno spettacolo naturale davvero unico.

Passeggiando tra i viali del parco si possono ammirare migliaia di tulipani selvatici che colorano l’atmosfera con il loro rosso brillante, creando un contrasto spettacolare con il verde del prato e con le altre fioriture primaverili.

Il programma di Tulipani a Corte 2026

Per il 2026, l’evento Tulipani a Corte si svolge da domenica 29 marzo 2026, dalle 10:00 alle 18:00, e propone un ricco calendario di attività dedicate ai visitatori di ogni età. Potrete così visitare il Castello Reale di Govone, la Cappella Reale e la Chiesa dello Spirito Santo, oppure partecipare alla Tulipasseggiata, camminando lungo il parco alla scoperta della fioritura, o ancora assistere alle letture per bambini organizzate nel prato davanti al castello.

Ci saranno anche la mostra fotografica di Marco Mezzani, allestita nelle sale della residenza, e la rievocazione storica organizzata dal gruppo Le Vie del Tempo. Non può di certo mancare anche la parte gastronomica: le Pro Loco di Govone propone infatti piatti della tradizione accompagnati dai vini delle cantine locali.

Biglietti e prezzi

L’evento è organizzato da Govone Residenza Sabauda ETS, ideato e promosso dal Centro di Promozione Culturale “Govone e il Castello”, in collaborazione con Biblioteca Popolare di Govone, Associazione TempoXTe e Pro Loco di Govone, con il patrocinio del Comune di Govone.

Per partecipare è necessario accedere al sito web ufficiale del castello. I biglietti d’ingresso costano 8 euro l’intero e 6 euro il ridotto (over 65, studenti under 24 e insegnanti). È gratuito per tutti gli under 14.

Valeria Gallo - Archivio Ente Turismo

Il giardino delle rose

Oltre ai tulipani, nello stesso periodo c’è anche un altro grande protagonista a Govone: il giardino delle rose. I Royal Community Tour propongono una camminata guidata alla scoperta di questo fiore romantico e dei luoghi che lo custodiscono: potrete così passeggiare tra vialetti, aiuole e pergolati dove sono conservate ben 236 varietà di rose storiche, tra cui alcune delle più antiche e preziose, come le rose Alba, le Damascene e le Galliche.

La creazione di questo spazio si deve alla passione della regina Maria Cristina di Borbone, moglie del re Carlo Felice di Savoia, che nel primo Ottocento scelse il Castello di Govone come residenza estiva. Il tour prevede diverse tappe e si tiene il 28 marzo, 11 aprile, 25 aprile, 10, 17 e 24 maggio, 6, 13 giugno. Per ulteriori informazioni e per prenotare (al costo di 12 euro) è necessario accedere al sito ufficiale visitlmr.it, cercando il Royal Community Tour a Govone.

Dove si trova e come raggiungerlo

Questa perla delle Residenze Sabaude del Piemonte si trova nel borgo di Govone, in provincia di Cuneo, tra le colline del Roero. Dista circa 20 km da Alba e poco più di 70 km da Torino, e raggiungerlo in auto è semplice: da Torino si percorre l’autostrada A21 Torino-Piacenza con uscita ad Asti Est, proseguendo poi in direzione Alba fino a Govone. Chi arriva da Alba può invece seguire la SP231 in direzione Asti e poi le indicazioni per il paese.

In alternativa, è possibile arrivare in treno fino alle stazioni di Asti o Alba, entrambe collegate con autobus locali diretti verso Govone. Una volta arrivati nel borgo, il Castello Reale di Govone si raggiunge facilmente con una breve passeggiata verso la parte alta del paese.