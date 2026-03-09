Riapre il Giardino di Ninfa, il parco romantico del Lazio pronto a una nuova stagione di fioriture

Tra torri medievali, ruscelli e fioriture spettacolari: riapre il Giardino di Ninfa, uno dei luoghi più suggestivi da visitare in primavera

Foto di Angelica Losi

iStock
La suggestiva fioritura del Giardino di Ninfa

C’è chi lo conosce come uno dei giardini più belli del mondo, chi lo ha visitato almeno una volta e non ha smesso di pensarci. Il Giardino di Ninfa, nel cuore della campagna pontina, si prepara a una stagione 2026 diversa dal solito con l’apertura ufficiale dal 21 marzo.

Otto ettari nel cuore della provincia di Latina, attraversati dal fiume Ninfa e da una serie di ruscelli che alimentano laghetti e zone umide sparse un po’ ovunque. La vegetazione cresce in modo volutamente disordinato tra torri medievali, muri crollati e resti di chiese che esistevano già nel Medioevo.

La città che sorgeva qui fu distrutta nel Trecento e da allora, lentamente, la natura ha ripreso quello che era suo. O quasi: le oltre 1.300 specie botaniche presenti sono il risultato di un progetto preciso, portato avanti per generazioni dalla famiglia Caetani e oggi affidato alla loro Fondazione.

