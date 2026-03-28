Tra templi romani, mura ciclopiche e riti popolari, Cori rivela un'anima stratificata che sorprende passo dopo passo: un borgo che è un vero tesoro

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Una bellissima veduta del borgo di Cori

L’arrivo a Cori, in provincia di Latina, assomiglia a un viaggio indietro nel tempo. C’è una strada che si arrampica sui Monti Lepini e, quasi come una sorpresa, appaiono case disposte a gradoni che seguono il profilo del colle. A 384 metri di quota, il borgo domina la Pianura Pontina con uno sguardo ampio che, nelle giornate terse, arriva fino al Tirreno e al profilo del Circeo.

Tra blocchi di pietra enormi incastrati senza malta e vicoli stretti con scorci improvvisi pieni di profumo di pane appena sfornato, Cori porta sulle spalle oltre 2.000 anni di storia: nata come Cora tra i popoli latini, è rimasta fedele a Roma anche nei momenti più turbolenti. Passeggiandovi, infatti, si percepisce chiaramente la sovrapposizione di più epoche.

Templi pagani diventano fondamenta di chiese medievali, chiostri rinascimentali coabitano con resti romani, mentre tradizioni popolari continuano a vivere senza sembrare una trovata per turisti. Il villaggio si divide in due anime, Cori Monte e Cori Valle, separate da un uliveto ma unite da un’identità forte e riconoscibile.

Cosa vedere a Cori

Armatevi di occhi attenti, perché il centro storico di questa perla del Lazio vanta una bellezza che si nasconde dietro angoli angusti o sopra architravi consumati dalle intemperie. Ogni pietra possiede una memoria millenaria che attende solo di essere letta attraverso le sue crepe e le iscrizioni latine murate nei palazzi rinascimentali.

iStock

Tempio di Ercole

Sul punto più alto del centro abitato si staglia il simbolo più potente del borgo: il Tempio di Ercole. È composto di 8 colonne doriche alte circa 7 metri e risale a un periodo che va dall’89 e all’80 a.C.. È curioso il fatto che rappresenti una reinterpretazione italica dell’ordine dorico greco, e che tante meraviglie come il pronao e l’ingresso alla cella siano ancora leggibili.

Sull’architrave si distinguono i nomi dei magistrati Marco Maglio e Lucio Turpilio, responsabili della costruzione. In origine l’intero tempio era rivestito di stucchi colorati, ma ancora oggi al tramonto la pietra assume tonalità calde e profonde.

Mura poligonali

Una passeggiata lungo la cinta muraria del paese restituisce il senso della potenza difensiva dell’antica città. Il circuito misura circa 2 chilometri e racchiude un’area di oltre 20 ettari. Le pietre, lavorate in forme irregolari e incastrate con precisione millimetrica, risalgono al VI secolo a.C., con interventi successivi in epoca repubblicana.

Torri e bastioni segnano il percorso, interrotto dalle tre porte principali, Romana, Ninfina e Signina. Il tratto vicino al complesso di Sant’Oliva regala uno degli scorci più suggestivi, con blocchi giganteschi che sembrano usciti da un racconto mitologico.

Complesso di Sant’Oliva

Questo spazio racchiude una stratificazione che va dal mondo romano al pieno Rinascimento. La chiesa, costruita nel XII secolo sopra un tempio più antico, presenta un interno articolato e una cappella affrescata nel 500 con scene bibliche.

Accanto si sviluppa il convento agostiniano, realizzato nel 400, con un chiostro progettato da Antonio da Como che colpisce per i 27 capitelli marmorei tutti diversi tra loro. Oggi vi è ospitato il Museo della Città e del Territorio, dove reperti archeologici aiutano a comprendere meglio l’evoluzione urbana del paese.

Oratorio della Santissima Annunziata

Piccolo all’esterno, sorprendente all’interno: l’Oratorio della Santissima Annunziata è un edificio quattrocentesco spesso definito la “Cappella degli Scrovegni del basso Lazio”.

Le pareti sono interamente rivestite da affreschi che raccontano episodi del Vecchio e Nuovo Testamento, con scene separate da colonne dipinte che creano un ritmo visivo ordinato e coinvolgente. La costruzione fu voluta dal cardinale Pedro Fernández de Frías e rappresenta uno dei cicli pittorici più importanti della zona.

Tempio di Castore e Polluce

Nel cuore dell’antico foro emergono i resti di uno dei santuari principali della città, ovvero il Tempio di Castore e Polluce. Oggi rimangono solo 3 colonne corinzie, ma comunque sufficienti per intuire l’imponenza originaria.

Il tempio visibile appartiene al I secolo a.C., edificato sopra un santuario precedente del V secolo a.C. L’area conserva anche tracce di mosaici e strutture legate alla vita pubblica dell’antica Cora.

Ponte della Catena e Pozzo Dorico

Fuori dal centro più compatto, il ponte romano a un solo arco attraversa il Fosso della Catena con una struttura in blocchi di pietra lavorati con precisione. L’altezza supera i 20 metri e testimonia una capacità ingegneristica notevole.

Poco distante, il Pozzo Dorico rivela una grande cisterna sostenuta da ambienti voltati. Una struttura funzionale che narra l’organizzazione urbana romana, spesso invisibile ma fondamentale.

Chiesa di Santa Maria della Pietà

Eretta nel XII secolo su resti di un tempio pagano, la Chiesa di Santa Maria della Pietà presenta una struttura a tre navate. Tra le sue mura è gelosamente protetto un candelabro pasquale considerato tra i più antichi esistenti, insieme a un sarcofago cosmatesco.

Cosa fare a Cori

Le attività per vivere il borgo sono tante e di differente natura. Le opzioni spaziano infatti dalle salite panoramiche alle degustazioni nelle cantine scavate direttamente nella roccia calcarea.

Percorrere i vicoli tra Cori Monte e Cori Valle : salite improvvise, archi bassi e piazzette silenziose. Il percorso cambia continuamente prospettiva e porta fino al Tempio di Ercole, con scorci che si aprono magicamente sulla pianura.

: salite improvvise, archi bassi e piazzette silenziose. Il percorso cambia continuamente prospettiva e porta fino al Tempio di Ercole, con scorci che si aprono magicamente sulla pianura. Assaggiare il prosciutto cotto al vino : una ricetta locale tramandata nel tempo, preparata con erbe aromatiche e vino bianco. Il sapore risulta intenso e diverso rispetto ai salumi più comuni.

: una ricetta locale tramandata nel tempo, preparata con erbe aromatiche e vino bianco. Il sapore risulta intenso e diverso rispetto ai salumi più comuni. Entrare in una cantina del territorio : le colline circostanti producono vitigni come Bellone e Nero Buono. Le degustazioni raccontano un legame diretto tra suolo, clima e tradizione agricola.

: le colline circostanti producono vitigni come Bellone e Nero Buono. Le degustazioni raccontano un legame diretto tra suolo, clima e tradizione agricola. Partecipare al Carosello Storico dei Rioni : a fine giugno e luglio il paese si trasforma con cortei rinascimentali, giochi equestri e sfide tra le tre porte cittadine. Circa 400 figuranti animano la festa con costumi curati nei dettagli.

: a fine giugno e luglio il paese si trasforma con cortei rinascimentali, giochi equestri e sfide tra le tre porte cittadine. Circa 400 figuranti animano la festa con costumi curati nei dettagli. Salire al Santuario della Madonna del Carmine : uno dei punti più alti dell’abitato, ideale per osservare l’intero impianto urbano e il paesaggio circostante.

: uno dei punti più alti dell’abitato, ideale per osservare l’intero impianto urbano e il paesaggio circostante. Provare pane e dolci locali: il pane cotto a legna ha una crosta spessa e profumata. I biscotti mandorlati, preparati con vino, chiudono il pasto con una nota secca e intensa.

Come arrivare

Cori si trova nel Lazio meridionale, a circa 70 chilometri da Roma. In auto il percorso più diretto segue la via Pontina fino all’uscita per Cisterna di Latina (famosa per il Giardino di Ninfa), proseguendo poi verso l’entroterra lungo una strada che sale gradualmente tra colline coltivate. Chi parte da Roma può scegliere anche la via Appia fino a Velletri, con un tratto più panoramico ma leggermente più lungo.

In treno la stazione più vicina resta Cisterna di Latina, collegata con la Capitale. Da lì si prosegue in autobus o taxi per circa 11 chilometri. Arrivati in paese conviene lasciare la macchina ai margini del centro storico. Il cuore di Cori si scopre a piedi, tra salite, scorci e dettagli che sfuggirebbero a qualsiasi altro ritmo.