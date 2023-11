Il miglior ramen del mondo si mangia qui. È stellato e costa solo 10 dollari

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Tokyo, Giappone

Viaggiare è un’avventura affascinante, un’opportunità per esplorare mondi sconosciuti, scoprire tradizioni antiche e assaporare gusti nuovi. È un’esperienza che ci arricchisce, che ci apre la mente e il cuore a culture diverse dalla nostra. E tra tutti, il Giappone si distingue come un tesoro di tradizioni secolari, soprattutto in ambito culinario.

La cucina giapponese è un vero e proprio patrimonio culturale, ricco di sapori intensi, ingredienti freschi e tecniche di cottura raffinate. È un universo di profumi, colori e gusti, un elegante equilibrio tra arte e tradizione, tra rispetto per la natura e ricerca della perfezione. Tra i tanti piatti che incarnano questa filosofia, il ramen occupa certamente un posto d’onore.

Nel cuore pulsante di Tokyo, tra le strade affollate di Ginza, sorge un’autentica perla gastronomica: il Ginza Hachigou, un ristorante guidato dallo chef stellato Yasushi Matsumura, un’oasi culinaria davvero unica nel suo genere. Qui, solo 70 fortunati hanno il privilegio di degustare il suo ramen prelibato, al modico costo di dieci dollari. Un vero e proprio viaggio sensoriale, un tuffo nella cultura giapponese.

Il ramen stellato da 10 dollari: una delizia che incanta i sensi

Nato come street food, il ramen è diventato un simbolo della cucina giapponese, adorato e apprezzato in tutto il mondo. Questo piatto umile è intriso di storia e sapore, racchiusi nell’anima di un intero popolo e nella sua dedizione per l’eccellenza.

E ora, grazie a quest’iniziativa, i visitatori avranno l’opportunità incredibile di assaporare un capolavoro gastronomico ad un prezzo davvero accessibile. Lo chef Matsumura è un vero artista della cucina, un maestro che ha dedicato la sua vita alla creazione di menù raffinati e straordinari. Per 45 anni, le sue mani hanno sapientemente scolpito prelibatezze culinarie destinate a deliziare i palati più esigenti. Oggi la sua missione è portare il lusso della cucina di alta classe nelle mani della gente comune attraverso il piatto più umile e amato del Giappone, il ramen.

Ha impreziosito ogni ciotola con l’eleganza e la sofisticatezza delle tecniche culinarie francesi, ha creato noodles di soba speciali che sono un trionfo di texture e sapore, e ha dedicato 30 ore alla preparazione di un brodo ricco e aromatizzato fino alla perfezione. Non è solo un piatto, è un’esperienza che racconta la storia di un uomo e della sua passione per la cucina.

E così, ogni giorno, lunghe file di persone attendono fuori dal suo ristorante, ansiose di assaporare le sue creazioni. Non importa quanto tempo debbano aspettare, sanno che li attende un piatto esclusivo, un ramen che combina l’eleganza della cucina d’eccellenza con l’accessibilità del cibo di strada. E per questo, vale la pena attendere.

Il ramen: storia di una tradizione giapponese

Il ramen, con le sue tagliatelle di frumento immerse in un brodo ricco e saporito, è universalmente riconosciuto come uno dei piatti più emblematici della cucina giapponese. Tuttavia, quello che potrebbe sorprendere molti è che le radici di quest’amata pietanza sembrano affondare non nelle terre del Sol Levante, ma nel vibrante panorama dello street food cinese. Le tracce storiche ci riportano agli albori del Novecento, quando i chioschi che vendevano questa zuppa nutriente e gustosa erano una presenza comune tra le affollate strade di Canton e Shanghai.

Tutto ebbe inizio nel lontano 1910, quando il primissimo negozio specializzato nella preparazione del ramen aprì le sue porte a Yokohama. Ma fu solo nel 1958 che iniziò davvero a radicarsi come un comune pasto casalingo nella nazione.

Questo progresso culinario fu incentivato dall’invenzione delle tagliatelle istantanee da parte di Momofuku Ando, una svolta che ne rivoluzionò la preparazione e il consumo. Da allora, bastò un semplice gesto come aggiungere acqua bollente per poter gustare appieno questa prelibatezza.

Nei decenni successivi, la fama del ramen non rimase confinata alle coste del Giappone, ma si diffuse in tutto il mondo, trasformandosi in una delle prelibatezze più amate e apprezzate a livello globale.

Se state per intraprendere un viaggio nella terra del Sol Levante, assicuratevi di riservare un momento per sedervi in un autentico ristorante di ramen, immergetevi nell’atmosfera vibrante e gustatevi ogni singolo boccone di questo piatto tradizionale. Sarà, senza dubbio, uno dei momenti salienti del vostro viaggio.