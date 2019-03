Giacarta: inaugurata la prima metropolitana in Indonesia

editato in: da

È un piccolo passo avanti nel settore delle infrastrutture, quello che – oggi – in Indonesia è stato fatto: è stata inaugurata a Giacarta la prima linea metropolitana del Paese.

Capitale dell’Indonesia, sita sulla costa nord-occidentale dell’isola di Giava, Giacarta ha da sempre attratto i turisti per la sua architettura, la sua cultura, la sua aria esotica. Tuttavia, spostarsi in città non è mai stato facile, né per i cittadini né che per i turisti. Da qui, la decisione del Governo: dotarla di una linea metropolitana, la prima dell’Indonesia intera.

L’obiettivo della linea metropolitana inaugurata a Giacarta è proprio quello di ridurre il traffico paralizzante di una città che, di tutto il sud-est asiatico, è la principale economia. In un primo momento, è stata inaugurata la tratta lunga 16 chilometri che conduce dal centro e sino al sud ma – entro il 2024 – apriranno gli ulteriori 8 chilometri in direzione nord.

Un progetto, questo, che costerà in totale 2.6 miliardi di dollari. Ad oggi, sette sono le stazioni sopraelevate e sei quelle sotterranee, costruite da consorzi di aziende locali e giapponesi; i passeggeri fino alla fine di marzo potranno viaggiare gratuitamente, dopodiché dovranno pagare i biglietti che costeranno, secondo quanto annunciato, l’equivalente di poco meno di un euro.

Una bella notizia, questa, per i turisti che ogni ano affollano la città. E che qui vengono per ammirare la Kota Tua, la città vecchia coi suoi edifici coloniali, Glodok (la Chinatown di Giacarta) e l’antico porto di Sunda Kelapa, dove approdano ancora oggi i velieri in legno.

Ma non solo: la capitale d’Indonesia è ricchissima d’attrattive. La sua attrazione turistica più amata è il Taman Mini Indonesia Indah, un parco culturale che è una sintesi della cultura indonesiana e che illustra usi e costumi delle sue 26 province. E poi il complesso di palazzi Merdeka Palace, simbolo della città nonché uno dei sei palazzi presidenziali d’Indonesia, il National Museum of Indonesia e il Sea World Acquarium, che è uno tra i più grandi al mondo e che fa la gioia di grandi e piccini. Attrazioni, queste, che oggi è più facile raggiungere grazie alla nuova linea della metropolitana.