Dal 13 al 29 settembre 2025, il parco di Gardaland si trasforma in un angolo della Baviera per l’Oktoberfest. Per due settimane, il parco in provincia di Verona cambia look con nuove e speciali installazioni.

Le decorazioni bavaresi, con le caratteristiche bandierine bianco-azzurre, i festoni e le ghirlande floreali, abbelliscono i viali di Gardaland creando un’atmosfera accogliente e festosa, perfetta per vivere al meglio la tradizione che si respira anche a Monaco in questi giorni. Le grandi tavolate in legno, disposte lungo i percorsi principali e le strutture tematiche che riprendono i tradizionali chioschi bavaresi, invitano alla convivialità e all’assaporamento dei piatti tipici.

Gli eventi dell’Oktoberfest di Gardaland

Tanti gli eventi organizzati a Gardaland per festeggiare Oktoberfest 2025 come a Monaco di Baviera. Innanzitutto, ci saranno gli alberi della cuccagna, simboli tipici della festa tedesca, decorati con nastri colorati e scudi araldici, per dare tocco di colore e di tradizione all’evento, mentre le scenografie mobili, come i carri decorati e i grandi contenitori di birra, animano gli spettacoli e coinvolgono i visitatori in un’esperienza festosa.

Non mancherà Prezzemolo, la celebre mascotte di Gardaland, che con il suo costume tradizionale contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più speciale incontrando e scattando con gli ospiti simpatici selfie.

Il Welcome Show accoglie ogni giorno i visitatori all’ingresso, riproponendo la celebre cerimonia di spillatura da una gigantesca botte che si trova proprio sopra i cancelli d’ingresso del parco. Al termine del countdown, una cascata di coriandoli e stelle filanti, come una vera e propria birra che scorre a fiumi, darà il via ufficiale alla festa.

Le Street Animation e i Meet & Greet tematizzati, pensati per integrarsi al meglio con lo spirito dell’Oktoberfest, offriranno esperienze coinvolgenti e originali, con la possibilità di incontrare i personaggi più amati e assistere a esibizioni dal vivo. Il tutto accompagnato dalle note della Kapuziner Bier Band, la band musicale ufficiale della manifestazione dal 2015.

Tra gli appuntamenti più attesi, c’è Alle Zusammen…Prosit, uno spettacolo itinerante che, insieme ad alcuni dei personaggi preferiti dai bambini, animerà le vie del parco per concludersi con un grande show finale in piazza Jumanji, ogni giorno alle ore 13.30 e, nei weekend, anche alle 19.00.

Per l’occasione ci sarà il nuovo show OktoberWEST, con Frau Oktavina e le sue cugine in cerca di marito: musica dal vivo, danze popolari e battute esilaranti, accompagnate dal folkloristico trio della Kapuziner Bier Band, daranno vita a uno spettacolo spumeggiante.

Proseguirà al Gardaland Theatre lo spettacolo A.I. – The Future is Here, una delle novità 2025 che ha conquistato il pubblico in questa stagione. Un’esperienza immersiva accessibile a tutti, ispirata a temi di grande attualità, in grado di stimolare riflessioni sul rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale.

Spazio anche al divertimento per i bimbi degli Anni ’80 e ’90 e non solo con Bim Bum Bam Live in versione Oktoberfest al Teatro della Fantasia: Uan e i suoi amici riporteranno il pubblico nell’iconico studio televisivo per rivivere le sigle più amate dei cartoni animati, regalando uno spettacolo coinvolgente per l’intera famiglia. Tra le novità 2025, lo show rappresenta anche un omaggio alle origini del parco in occasione del suo 50° anniversario.

Infine, al calar della sera, la suggestiva illuminazione festosa contribuirà a creare un’atmosfera magica, rendendo l’Oktoberfest di Gardaland un’esperienza davvero multisensoriale, dove divertimento, tradizione e gastronomia si fondono in un’unica e indimenticabile celebrazione.

Gardaland come la Festhalle di Monaco di Baviera

L’Oktoberfest è la festa della birra più famosa del mondo. Ai calici sempre pieni si accompagnano anche cibi tipici bavaresi. Tutto questo viene ricreato a Gardaland dove, oltre ai divertimenti, non può mancare l’aspetto gastronomico altrettanto importante.

Dai piatti tipici bavaresi alle specialità locali, dalle birre artigianali alle bevande adatte ai più giovani, ogni esperienza è studiata per ricreare l’atmosfera del vero Oktoberfest. Il parco propone percorsi dedicati che offrono una selezione di piatti della tradizione bavarese. I visitatori potranno deliziarsi con specialità come l’hamburger con pane laugen, scamorza e speck, il panino raclette o l’immancabile bretzel in tutte le sue varianti, dal classico al formaggio fino alla versione dolce. Non mancheranno le croccanti patate fritte tirolesi con raclette e i ricchi taglieri di speck, mentre le sovra cosce di pollo alla birra e i currywurst conquisteranno gli amanti dei sapori più decisi.

Una delle novità dell’edizione 2025 di Gardaland Oktoberfest è la prestigiosa collaborazione con due celebri birrifici di Monaco di Baviera: Spaten, ubicata in piazza Oblivion, e Löwenbräu, in piazza Jumanji, che portano nel parco una selezione birraria autentica e di altissima qualità. Ad arricchire l’esperienza gastronomica, ci sarà anche la Franziskaner Weissbier, in piazza Mammut.

Per celebrare l’autenticità dell’Oktoberfest sono previsti anche due menu speciali pensati per gli amanti della birra e della tradizione bavarese: la Experience Beer & Food che include due birre da 0,5 litri a scelta tra Löwenbräu e Spaten, accompagnate da un piatto tipico selezionato per esaltare i sapori della festa e la Beer Experience che comprende due birre da 0,5 l.