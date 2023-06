World Ocean Day, le più belle esperienze per salvare il pianeta

L’8 giugno ricorre laun appuntamento istituito per ricordarci quanto importanti e vitali siano le acque della Terra. Allo stesso tempo, l'obiettivo è riflettere sulla situazione attuale che riguarda l’ambiente per soffermarci sui comportamenti che l’uomo deve mettere in atto nei confronti di questo pianeta per salvaguardarlo e tutelarlo, anche in vacanza. In questo senso è possibile partecipare a diverse iniziative ed eventi, come quello patrocinato da Ariston dal nome“AMPlification”, un ambizioso progetto realizzato da Worldrise volto a sensibilizzare le persone sull’importanza della salvaguardia delle meraviglie marine e dei tesori naturali delle Aree Marine Protette italiane. La prima tappa è in Liguria, nell’ Area Marina Protetta Isola di Bergeggi (in foto), con il coinvolgimento degli studenti del posto e delle amministrazioni locali.