Vip stranieri in vacanza in Italia: le mete più belle

Tra mare e montagna, città d'arte e borghi deliziosi, l'Italia è uno scrigno di meraviglie tutte da esplorare. Ecco perché tantissimi vip stranieri la scelgono come meta delle loro vacanze estive: come la splendida Gisele Bündchen, che con suo marito Tom Brady si è goduta qualche giorno di relax a bordo di un lussuosissimo yacht ancorato a Porto Cervo. Si tratta di una delle località sarde più prestigiose, dove è cosa decisamente comune imbattersi in qualche star (italiana e non solo).