Viaggi del brivido: le città fantasma perfette per Halloween

Quale momento migliore di Halloween, la festa più da “brivido” dell’anno, per andare alla scoperta delle città fantasma, con storie di abbandono alle spalle e cristallizzate in un tempo che non c’è più? In Liguria, in provincia di Savona, spicca Balestrino, lasciato al suo destino a causa di smottamenti ed elevato livello di sismicità. Per la sua atmosfera inconfondibile, è stato set del film “Inkheart”. (Nella foto, Balestrino, Savona).