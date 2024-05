Turbolenze in aereo: c’è anche l’Italia tra le 10 rotte più a rischio

L'incidente del 21 maggio sul volo Londra-Singapore ha riportato l'attenzione sulla possibilità di incappare in turbolenze in aereo. Sulla base della classifica del portale specializzato Turbli, ecco allora quali sono le rotte più a rischio in tutto il mondo. Al decimo posto troviamo la tratta Milano-Zurigo, al di sopra della catena alpina. (Nella foto, elicottero sulle Alpi Svizzere).