La Slovenia è uno scrigno di panorami naturali davvero sorprendenti, soprattutto in inverno: quali sono le mete da non perdere? Una delle principali è senza dubbio il(in foto), che deve il suo nome alla montagna più alta del Paese, incastonata tra le Alpi Giulie. È un luogo ricco di vegetazione incontaminata, splendidi laghi turchesi e ampie vallate: la destinazione ideale per chi ama fare trekking.