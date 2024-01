Sciare low cost in Valle d’Aosta in alcune splendide località

L’autentica magia della Valle d’Aosta si svela con la scoperta di suggestivi “itinerari fuori dal comune” per vivere la propria passione per la neve e sciare nel cuore della natura a prezzi imbattibili con la promozione “Magic Skypass”: 100 euro per 6 giornate di sci (80 per i ragazzi fino ai 14 anni e gratis fino a 8 anni) più un’ora di maestro e una notte in albergo per due minorenni. Tra i comprensori che aderiscono, Rhêmes-Notre-Dame, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, con Baby snowpark e Snowpark super attrezzato, natura incontaminata, scialpinismo, sci nordico e snowboard. (Nella foto, Rhêmes-Notre-Dame, Valle d’Aosta)