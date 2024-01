L'inverno ha un suo fascino speciale, che va sperimentato e vissuto il più possibile. Nel nostro Paese ci sono diversi luoghi in cui godersi al 100% la natura di questo periodo. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionati 10 a partire dalla Val di Funes (in foto), che in questa particolare stagione permette di fare camminate attraverso boschi e altipiani innevati in mezzo a una natura ancora incontaminata.