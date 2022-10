Perché vale la pena andare in Sardegna in autunno

Lasciatasi alle spalle la frenesia estiva, la Sardegna ritrova in autunno i suoi ritmi lenti, regalando a chi la visita un'atmosfera magica e nostalgica. Si ha la possibilità di scoprirne, con la calma dovuta, gli angoli più reconditi e straordinari e la doppia anima dei suoi luoghi, incastonati tra terra e mare. Si può, ad esempio, approfittare delle temperature ancora piacevoli per esplorare il Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, nei territori delle province di Nuoro e Sud Sardegna. Un vasto e incontaminato complesso naturalistico che incarna in oggni aspetto tutta la bellezza aspra e selvaggia dell’isola. Questo è solo uno dei tanti i motivi per cui vale la pena visitare la Sardegna in autunno: vi sveliamo gli altri. (In foto, veduta del Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu)