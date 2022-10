è la stagione perfetta per concedersi delle. Ma quali sono? La prima che vi consigliamo è quella al Parco Nazionale del Gran Paradiso (in foto), un vero gioiello del nostro Paese che attira appassionati di montagna, flora e fauna alpina da tutto il mondo. Qui sono presenti numerosi percorsi, per adulti e bambini a partire dai 7 anni di età.