Dolomiti in autunno: le esperienze da non perdere

L'aria è limpida e frizzante, il sole piacevolmente tiepido, il cielo terso e i caldi colori del foliage avvolgono il paesaggio e lo trasformano in un dipinto: l'autunno sulle Dolomiti è uno dei periodi più belli per vivere una vacanza da favola. Sono davvero innumerevoli le esperienze da fare, una su tutte l'escursione nella "Foresta dei Violini" (Foresta degli Abeti di Paneveggio) tra gli alberi da cui Stradivari ricavava il legno per i suoi violini, ponti sospesi, sentieri naturalistici e l'area faunistica dove ammirare i cervi da vicino. (Nella foto, Paneveggio, Val di Fiemme).