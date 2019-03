Viaggiare alla scoperta di cibi vegani

Vibrant Began Co è alla ricerca di un nuovo membro per il proprio staff. Si tratta di una nuova e intrigante proposta di lavoro, che rapidamente sta guadagnando popolarità sul web. Il candidato prescelto riceverà uno stipendio da circa 60mila euro per cimentarsi in viaggi alla scoperta di nuovi cibi vegani. Una proposta a dir poco allettante, considerando spostamenti, cibo e alloggi del tutto spesati dall’azienda (con 28 giorni di ferie annui).