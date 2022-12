La nuova classifica delle città più economiche del mondo

L’ultimo sondaggio Worldwide Cost of Living (WCOL) dell’Economist ha svelato di quanto è aumentato il costo della vita in alcune delle città più importanti del mondo. In totale sono state prese in considerazione 170 metropoli. Delle 10 più care di tutto il pianeta ve ne avevamo già parlato . Oggi, invece, vi raccontiamo quali sono lea partire da(in foto), la Capitale dell'Algeria dove in questo momento il costo della vita è del 46% meno elevato del costo medio della vita in Italia.