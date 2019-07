La nonnina che viaggiava sola non c’è più, ma ha vissuto la vita nel migliore dei modi

Si chiamava Yelena e girava il mondo da sola, la meravigliosa nonnina che a 91 anni voleva solo viaggiare. È "volata in cielo" lo scorso gennaio e il triste annuncio lo ha dato Ekaterina Papina, una signora russa che l'aveva conosciuta in Vietnam, durante uno dei suoi innumerevoli viaggi. Una storia bellissima la sua, la dimostrazione che viaggiare non ha età e che quando i sogni bussano alla nostra porta, dobbiamo solo aprirla.