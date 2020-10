La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche in autunno

Sta per iniziare la X edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane. Un evento interessantissimo promosso dall’ADSI con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Domenica 4 ottobre, infatti, ci sarà la possibilità di visitare ville, castelli, palazzi e parchi a dir poco straordinari e, soprattutto, in versione autunnale. Una giornata che si pone l'obiettivo di ricordare e ringraziare anche artigiani, restauratori, giardinieri e tutte le maestranze che localmente affiancano i proprietari nel difficile compito di preservare le rispettive dimore storiche, gli arredi, e i giardini storici. Sono tantissimi i beni che apriranno per questa imperdibile giornata. Noi ne abbiamo selezionati alcuni a dir poco eccezionali, ma che per essere ammirati avranno bisogno di prenotazione.