Eventi e sagre di questo weekend di ottobre

Il weekend è alle porte, e con giornate ancora così belle è davvero piacevole concedersi un po' di tempo all'aria aperta, meglio ancora se alla scoperta dei sapori più deliziosi dell'autunno. Da nord a sud, l'Italia intera offre tante opportunità per divertirsi e stare in compagnia: vediamo quali sono gli eventi e le sagre assolutamente da non perdere il prossimo fine settimana del 15 e 16 ottobre 2022.