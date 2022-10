Le cascate più belle d’Italia da visitare in autunno

L', con i suoi splendidi colori, è pura magia: è in questo momento che la natura assume il suo aspetto più suggestivo , preparandosi alla stagione fredda prima di rinascere, anno dopo anno. E per chi ama godersi una gita fuori porta, questo è il momento adatto per andare alla scoperta delle meravigliose cascate italiane. Come il, perla del Friuli Venezia Giulia, che nasce dal ventre della terra: le sue acque compiono un lungo e tortuoso percorso sotterraneo prima di vedere la luce del sole.