I luoghi più belli dove ammirare il foliage in Italia quest’autunno

La magia dell'autunno si regala nei boschi variopinti con le calde tinte del giallo, del bordeaux e dell'arancione ed è il momento più magico per immergersi nella natura e dedicarsi alle escursioni. Tra le Dolomiti del Plan de Corones, i boschi del Parco naturale di Fanes-Senes-Braies, attorno a San Vigilio di Marebbe (BZ), sul far dell’autunno diventano ambrati: In Val Badia, vi attendono indimenticabili escursioni in mezzo alla natura per assistere a questo incredibile spettacolo. (Nella foto, il Parco naturale di Fanes-Senes-Braies).