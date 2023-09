I borghi più belli del Lazio da visitare adesso

L'autunno, con le sue temperature miti, è un ottimo periodo dell'anno per andare a scoprire alcuni tesori italiani. Per questo motivo, noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voida vedere adesso, che sono uno più bello dell'altro. Il primo che vi consigliamo è Caprarola , in provincia di Viterbo (nella foto), che è persino uno degli esempi urbanistici più significativi del ‘500. Tra le sue attrazioni più interessanti c'è senza ombra di dubbio l’imponente Palazzo Farnese.