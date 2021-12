Gli alberi di Natale più incredibili del mondo

Gli abeti addobbati a festa sono un simbolo universale della celebrazione del Natale. I sempreverdi simboleggiano lo spirito di speranza e generosità, portando luce e calore a residenze e comunità anche durante i giorni più bui e freddi dell'anno. Per questo abbiamo deciso di portarvi a scoprire gli alberi di Natale più belli del mondo in questo 2021 a partire da quello di Lisbona in Praça do Comércio (in foto) il maggiore di tutta la città e alto alto oltre 30 metri.