L’8 Giugno il primo raduno dei Rossi a Favignana

Si è tenuto a Favignana l'8 Giugno il Redhead Sicily, il raduno dei rossi di tutta Italia e non solo. La bellissima isola delle Egadi, si è tinta di rosso e non per il suo famosissimo tonno rosso, ma perchè ha fatto da cornice al più grande evento dei rossi in Italia.