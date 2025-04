Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Ufficio Stampa Il magnifico padiglione italiano all'Expo 2025 di Osaka

Con il tema “Progettare la società futura per le nostre vite” si dà ufficialmente il via a Expo 2025 a Osaka, che porta in Giappone tanti padiglioni da non perdere per l’Esposizione Universale. Sono 153 i Paesi coinvolti e sono attesi 28,2 milioni di visitatori. Chi ha in programma un viaggio in Giappone deve mettere in programma almeno un giorno per esplorare questa meraviglia partendo proprio dal padiglione italiano, che è pronto ad incantare con un viaggio immersivo tra arte, cultura, scienza e tanto altro.

Il padiglione italiano ad Expo 2025 Osaka

Il padiglione italiano ad Expo 2025 Osaka mixa futuro, creatività e sostenibilità in un progetto unico che porta la firma di MCA, Mario Cucinella Architects. Costruito interamente in legno modulare, avvolto da una pelle tessile traspirante che respira con l’ambiente, si comporta come un organismo naturale: genera energia, conserva risorse, favorisce biodiversità. Battezzato Hangar del Sapere sarà un laboratorio a cielo aperto, un luogo di scoperte continue, pensato per stimolare i sensi e la mente. Qui, l’arte, la scienza, l’artigianato e la tecnologia si intrecciano in un racconto vibrante, capace di accendere emozioni e creare connessioni profonde.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutto parte dal “fare con le mani” dove il visitatore sarà accolto da piccoli atelier che mostrano l’eccellenza del made in Italy che non rinuncia all’artigianalità ma lo fa con un occhio all’innovazione strizzando l’occhio alle radici ma con uno sguardo al domani. Il cuore pulsante è il grande Hangar espositivo, sormontato da una terrazza giardino mozzafiato: qui ci si ispira ai giardini all’italiana con uno spazio verde contemporaneo bello da vedere e da vivere.

Tra gli spazi da non perdere all’interno del padiglione italiano all’Expo 2025:

Fare con le mani . L’area d’ingresso in cui si entra in contatto con gli atelier della creatività made in Italy vedendo da vicino come l’artigianato possa andare a braccetto con l’innovazione;

. L’area d’ingresso in cui si entra in contatto con gli atelier della creatività made in Italy vedendo da vicino come l’artigianato possa andare a braccetto con l’innovazione; Il teatro . Uno spazio immersivo dedicato a spettacoli con scenografie digitali e performance live per rivivere la storia del teatro rinascimentale italiano con alcune influenze giapponesi in un dialogo unico nel suo genere;

. Uno spazio immersivo dedicato a spettacoli con scenografie digitali e performance live per rivivere la storia del teatro rinascimentale italiano con alcune influenze giapponesi in un dialogo unico nel suo genere; La città ideale. Il concetto di città viene rielaborato in questo spazio urbano e multidisciplinare dove cultura, salute, benessere, arte, tecnologia e infrastrutture sembrano convivere. Tra le opere visibili ci sono l’Atlante Farnese e le Torce Olimpiche di Milano Cortina 2026;

Il concetto di città viene rielaborato in questo spazio urbano e multidisciplinare dove cultura, salute, benessere, arte, tecnologia e infrastrutture sembrano convivere. Tra le opere visibili ci sono l’Atlante Farnese e le Torce Olimpiche di Milano Cortina 2026; Padiglione della Santa Sede . Uno spazio intenso dedicato proprio al vaticano e più precisamente all’esposizione di alcune opere in prestito dai Musei Vaticani come La Deposizione di Caravaggio;

. Uno spazio intenso dedicato proprio al vaticano e più precisamente all’esposizione di alcune opere in prestito dai Musei Vaticani come La Deposizione di Caravaggio; Giardino all’italiana. Come accennato è tra i luoghi top da visitare con una terrazza immersa nel verde che racconta una nuova versione degli spazi outdoor attraverso un labirinto organico di 900 metri tra siepi e altre piante.

Fonte: Ufficio Stampa

Expo 2025 Osaka: info utili

Per raggiungere la location di Expo 2025 Osaka bisogna arrivare all’isola artificiale sulla baia conosciuta come Yumeshima dove sono previsti due ingressi proprio in concomitanza della stazione della metro. Per chi atterra a Tokyo servono circa 2 ore e mezzo di treno proiettile ad alta velocità. Per accedere è possibile acquistare un biglietto scegliendo tra giornaliero, feriale, a data aperta o con ingresso serale direttamente sul posto o sul sito ufficiale.