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iStock Gli spettacoli del cielo di agosto 2026 visibili dall'Italia

Agosto ci invita a rallentare e a goderci gli spettacoli che la natura ci dona a partire dal cielo; in vacanza, oppure dalla propria città di residenza è possibile assistere a spettacoli più unici che rari. In poche settimane, dall’Italia sarà possibile assistere all’eclissi parziale di Sole del 12 agosto, al successivo picco delle Perseidi nella notte tra il 12 e il 13 e infine all’eclissi parziale di Luna del 28 agosto… niente male, vero?

Gli spettacoli celesti del cielo di agosto in Italia

Naso all’insù e occhi curiosi verso il cielo, il mese di agosto ci stupisce con 3 fenomeni principali. Dopo il tramonto Venere resterà visibile, mentre Saturno comparirà nella tarda serata. Il calendario prevede stelle cadenti in condizioni praticamente perfette, un’eclissi di sole imperdibile e persino una di luna. Ma quando vederle e dove?

Perseidi, le stelle cadenti di agosto: non solo nella notte di San Lorenzo

Le Perseidi saranno attive fino al 24 agosto, con il massimo previsto nella notte tra il 12 e il 13 agosto: secondo l’International Meteor Organization, il picco dovrebbe verificarsi tra le 4 e le 6 del mattino, ora italiana. Questa la fascia di tempo per poter osservare le stelle cadenti e magari esprimere un desiderio, proprio come vuole la tradizione. Il tasso orario zenitale teorico potrà raggiungere circa 100 meteore, ma il numero realmente visibile dipenderà dalle condizioni del cielo, dal livello di inquinamento luminoso e dall’ampiezza della visuale. La buona notizia è la coincidenza con luna nuova del 12 agosto che renderà le condizioni particolarmente favorevoli: l’assenza del chiarore lunare permetterà di individuare anche le meteore più deboli.

Dove vedere le stelle cadenti ad agosto in Italia

Ci sono vari luoghi che si prestano all’ammirazione delle Perseidi. Un buon posto da cui osservare le stelle cadenti è Campo Imperatore e Castelluccio. Qui le visuali sono ampie e permettono uno sguardo indisturbato, ma da non sottovalutare anche Sardegna, meta in cui molti italiani sono in vacanza: diverse spiagge lontane dai grandi centri permettono di godersi lo show a pieno. Pollino, Madonie e l’Alta Murgia o la Maremma sono altrettanto propizi.

Eclissi di sole

L’eclissi di sole del 12 agosto in Italia è uno spettacolo da non perdere: seppur sia più centrale in Spagna anche il nostro Paese ne sarà interessato a partire dalle 19:30 per raggiungere il momento più spettacolare poco prima del tramonto. Nella zona Nord-Ovest potrà coprire oltre il 90% del diametro apparente del sole, mentre al Sud resterà meno marcato.

Dove guardarla

Chi vuole sapere dove guardare l’eclissi di sole in Italia del 12 agosto deve sapere che ci sono varie opzioni, sicuramente la Liguria nelle aree di Ventimiglia e Bordighera è una buona opportunità ma sono da prendere in considerazione anche le spiagge della Versilia.

Eclissi di luna

Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, invece, ci sarà una splendida eclissi di luna. La fase parziale inizierà intorno alle 4:34 e raggiungerà il massimo verso le 6:12, quando la Luna sarà ormai molto bassa sull’orizzonte occidentale e prossima al tramonto. Può essere osservata senza protezione, basta puntare la sveglia presto e godersi la meraviglia.

Dove vederla

Per vedere al meglio l’eclissi di luna di agosto 2026 dall’Italia ci sono varie mete come la penisola del Sinis, l’Argentario, la Maremma e l’isola d’Elba ma non solo. Sarà necessario avere l’orizzonte libero verso ovest-sud-ovest, perché durante le fasi più avanzate la Luna sarà già molto bassa.