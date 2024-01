L’attrazione più popolare del 2024 è un’esperienza immersiva unica

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: Getty Images MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless, Tokyo

Stiamo per portarti in un viaggio virtuale verso un luogo più unico che raro. Non il solito museo d’arte digitale, ma un universo creativo senza precedenti. Qui, le opere artistiche non sono statiche, ma si muovono liberamente, interagendo tra loro senza confini.

Stiamo parlando del MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless, un regno dove l’arte si sposa con la tecnologia, dando vita a un’esperienza che toglie il fiato. Un viaggio unico ed emozionante attraverso paesaggi digitali in continua trasformazione.

Questo spazio straordinario è il risultato del genio e dell’impegno di un gruppo visionario formato da artisti, scienziati ed esperti informatici, che hanno saputo fondere arte e tecnologia in modi innovativi, catturando l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Nel corso degli anni, le loro opere hanno raggiunto più di 160 Paesi, affermandosi come un fenomeno globale che ridefinisce i confini dell’espressione artistica.

Dopo aver illuminato il quartiere di Odaiba con le sue meravigliose esposizioni digitali, il museo è pronto a dire addio alla sua storica sede e si trasferirà ad Azabudai Hills, nel cuore pulsante di Tokyo. L’inaugurazione di questa nuovissima location è prevista per l’inizio di febbraio, un evento davvero imperdibile.

Digital Art Museum di Tokyo: un tuffo nell’arte del futuro

Fonte: Getty Images

Nel MORI Building DIGITAL ART MUSEUM, non troverai le classiche tele appese alle pareti o statue di marmo su piedistalli. Al contrario, le opere d’arte sono tutto tranne che statiche. Infatti, ti immergeranno in un universo mozzafiato di luci, suoni e immagini in costante movimento.

Un universo oscuro punteggiato da proiezioni digitali vibranti che danzano e si intrecciano, creando una sinfonia di immagini sulle pareti, sul pavimento, sul soffitto e persino sul tuo corpo. Qui, l’arte non è solo qualcosa da guardare, ma un mondo da vivere e da esplorare.

Ogni angolo del museo offre una nuova sorpresa, un nuovo scenario da scoprire, rendendo ogni visita un’avventura unica e affascinante. Alcune stanze sono piene di colori brillanti e forme geometriche in movimento, altre invece sono più tranquille e meditative, con immagini delicate che sembrano fluttuare nell’aria.

Esplorando l’arte senza confini

Il viaggio attraverso le installazioni del MORI Building DIGITAL ART MUSEUM di Tokyo è un’esperienza senza un vero e proprio punto di partenza. Le opere d’arte non sono ancorate a posizioni fisse, ma fluttuano liberamente nello spazio, creando un ambiente in perenne movimento. Non possono essere “consumate” con una semplice occhiata, ma richiedono tempo, pazienza e coinvolgimento per essere veramente apprezzate. È un invito a rallentare il passo, a prendersi un momento per osservare, ascoltare e sentire.

Tra tutte le attrazioni, imperdibile è il Bubble Universe, un’esperienza che ti trasporterà in un universo alternativo affascinante e luminoso. Immerso in un mare di bolle sfavillanti, ti sembrerà quasi di fluttuare in mezzo a loro. Ma ciò che rende davvero speciale questa installazione è la sua interattività. Le bolle reagiscono alle interazioni dei visitatori, cambiando colore e comportamento a seconda del tocco e del movimento.

Un’altra esperienza affascinante è la Megalith Crystal Formation, un’opera d’arte che ti trasporterà in un paesaggio quasi alieno, dominato da enormi formazioni cristalline che spuntano dal pavimento e si innalzano verso il soffitto, come gigantesche stalagmiti di luce. La bellezza di questo museo risiede proprio nella sua imprevedibilità, un’esperienza artistica mai uguale a sé stessa.