Crociere Royal Caribbean in offerta da prenotare subito

Avete mai sognato di viaggiare a bordo della nave più grande del mondo? Royal Caribbean ha lanciato un’offerta per prenotare alcune crociere a prezzi bassissimi. Le tariffe partono da 267 euro a persona ma la promozione dura poco.

Si tratta principalmente di crociere ai Caraibi, ma non solo. E sono proprio quelle tra le acque cristalline caraibiche ad avere i prezzi più bassi, per un viaggio tra le isole di uno dei mari più belli che esistano.

La Adventure of the Seas, una nave da 137.276 tonnellate e lunga quasi 311 metri, parte per una mini crociera di quattro giorni tra i caraibi orientali navigando nelle acque del Messico. Questa splendida nave può ospitare fino a 3.114 passeggeri che hanno a disposizione ben 1.180 membri di equipaggio. Benché non sia la nave dei record, è comunque una vera bellezza, con innumerevoli attività da svolgere a bordo anche in pochi giorni. Come gli scivoli a doppia pista The Perfect Storm oppure il simulatore di surf FlowRider o il parco acquatico Splashaway Bay. A bordo anche 47 ristoranti e 24 bar, la spa, il teatro e l’AquaTheater.

Naviga tra Florida e Nassau, alle Bahamas, invece, la Empress of the Seas, una nave più piccola (210 metri), ottima per i fondali bassi della barriera corallina di questo mare. Una nave intima, che può ospitare al massimo 1.840 passeggeri. E la chicca è che si sbarca sull’isola privata di Royal Caribbean, Pearl Island, un paradiso esclusivo dove sentirsi come Robinson Crusoe. Una mini crociera di tre notti costa 333 euro.

Costa di più, ma tutto sommato ancora poco e ne vale assolutamente la pena: stiamo parlando della crociera di una settimana sulla nave più grande del mondo, la Harmony of the Seas. Naviga tra Florida, Bahamas, Messico e Honduras, con tappa nell’isola privata della compagnia di navigazione CocoCay.

Costruita nei cantieri francesi di Saint Nazaire e varata nel 2016, da qualche anno ormai detiene il record mondiale. Questione di numeri? Non solo. Certo con la sua lunghezza di 362 metri (circa 6 volte la Torre di Pisa) e l’altezza di 70 fanno una certa impressione, una figura imponente e maestosa che solca i mari conservando una grazia inusitata per una fanciulla che fa schizzare la bilancia a quota 60.000 tonnellate. Per dimostrarsi all’altezza della fama di nave più grande del mondo, ospita fino a 5.479 passeggeri in 3mila cabine, e ce ne sono per tutti i gusti: dalla cabina di appena 17 metri quadri alla suite vista oceano, passando per cabine con schermi da 80 pollici che mostrano i diversi ambienti della nave, una sorta di finestra virtuale rivoluzionaria.

Ben 16 sono i ponti ai quali accedere per raggiungere le diverse zone della nave, inclusi il parco acquatico con lo scivolo più grande al mondo (45 metri), un bar interamente gestito da robot, una escape room e una zip line. E poi, ennesimo, record di questa nave, la connessione più veloce mai vista in mare che vi darà la possibilità di restare connessi con gli amici h24 facendoli morire d’invidia.