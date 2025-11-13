Vacanze di Natale 2025 e Capodanno 2026 tra crociere di lusso, itinerari esotici e rotte europee al caldo per un’esperienza indimenticabile da condividere

iStock Una grande nave da crociera in mezzo al mare

Trascorrere le feste di Natale e Capodanno in crociera è una delle esperienze più affascinanti e rilassanti che si possano regalare a sé stessi o a chi si ama. Il mare d’inverno, i porti addobbati e illuminati a festa e l’atmosfera elegante delle grandi navi rendono queste vacanze davvero uniche e indimenticabili.

Per il Natale 2025 e il Capodanno 2026, le principali compagnie internazionali propongono itinerari spettacolari: dai Caraibi ai mari asiatici, fino alle coste europee più miti. Ecco le rotte più belle da vivere sotto le feste a bordo delle navi da crociera.

MSC Crociere: dal Texas ai Caraibi occidentali

Il 2025 segna un’importante novità per MSC Crociere: l’ingresso del Texas nella sua mappa delle destinazioni. Con l’arrivo di MSC Seascape al nuovo Cruise Terminal 16 di Galveston, la compagnia inaugura partenze settimanali verso i Caraibi occidentali, offrendo agli ospiti un viaggio tra cultura, storia e avventura.

Da novembre 2025 è possibile salpare da Galveston alla scoperta di Costa Maya e Cozumel in Messico e Roatán in Honduras. Itinerari pensati per chi sogna un Natale o un Capodanno immerso nei colori vivaci del mare caraibico e nelle atmosfere rilassate delle isole.

Ma il fascino della vacanza inizia già prima della partenza: Galveston è una città dal cuore vittoriano che merita di essere visitata.

Tra le tappe da non perdere: la Grand Opera House, l’iconico Hotel Galvez, il Pleasure Pier e per gli amanti della natura tantissime le attività possibili come lo snorkeling, il paddleboarding o il birdwatching lungo la costa del Golfo. A completare l’esperienza, le escursioni verso il vicino Johnson Space Center di Houston, dove è possibile ripercorrere la storia delle missioni spaziali.

Con MSC Seascape, le crociere natalizie dai sapori texani diventano l’occasione perfetta per vivere il mare in un modo diverso, tra tradizione americana e charme caraibico.

Ufficio Stampa

Costa Crociere in Asia: l’eleganza di Costa Serena

Per l’inverno 2025/26, Costa Crociere presenta una grande novità: il ritorno di Costa Serena, completamente rinnovata – ambienti ispirati agli dèi dell’Olimpo reinterpretati in chiave moderna, nuove aree benessere e una SPA completamente riprogettata – e pronta a offrire itinerari esclusivi in Asia.

Dal novembre 2025, la nave propone una crociera speciale di dieci giorni tra Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e Giappone, mentre dal 21 novembre 2025 al 30 gennaio 2026 alternerà due diversi itinerari di 14 giorni verso il Sud-est asiatico.

L’esperienza inizia da Hong Kong, con la vista spettacolare di Victoria Peak, il fascino autentico del villaggio di Tai O. A Keelung, porta d’accesso a Taipei, i viaggiatori possono perdersi tra mercati notturni e sapori dello street food, mentre Seogwipo, sull’isola coreana di Jeju, regala scenari naturali mozzafiato con le cascate Cheonjiyeon e Jeongbang e la roccia Oedolgae che emerge dal mare.

Il viaggio prosegue a Busan, con i suoi villaggi colorati di Gamcheon e il suggestivo Tempio Haedong Yonggungsa incastonato tra le rocce. In Giappone, la tappa di Yatsushiro offre un mix di natura e spiritualità, mentre Nagasaki racconta la sua storia di rinascita tra il Peace Park, i giardini di Glover e la penisola di Shimabara.

Per chi desidera un Natale diverso, lontano dalle rotte più battute, questa crociera rappresenta un viaggio tra emozioni, cultura e panorami spettacolari del continente asiatico.

Corsica Sardinia Ferries: minicrociere tra Costa Azzurra e Corsica

Per chi preferisce un Capodanno più breve ma altrettanto memorabile, Corsica Sardinia Ferries propone due esclusive minicrociere a bordo delle iconiche Navi Gialle.

La prima proposta è la minicrociera Savona/Vado Ligure – Nizza, di due notti, con partenza la sera del 30 dicembre 2025 e rientro il 1 gennaio 2026. Prezzo a partire da 330 euro a persona – in cabina doppia interna.

La seconda opzione è la minicrociera Livorno – Bastia, di una notte, con partenza la mattina del 31 dicembre e rientro il 1 gennaio. Prezzo a partire da 240 euro a persona – in cabina doppia interna.

A bordo, la festa è protagonista: animazione, giochi, musica dal vivo e un cenone di Capodanno firmato dallo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che combina piatti della tradizione mediterranea e creazioni originali.

Ufficio Stampa

Royal Caribbean: Star of the Seas nei Caraibi

La nuova arrivata della Icon Class di Royal Caribbean, Star of the Seas, propone un Capodanno 2026 indimenticabile con crociere di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali, in partenza da Port Canaveral (Orlando).

Uno dei punti forti della crociera è la visita alla esclusiva isola privata Perfect Day at CocoCay, dove gli ospiti possono vivere momenti indimenticabili tra spiagge paradisiache, attività acquatiche e paesaggi mozzafiato. La nave, completamente addobbata per le feste, offre un Capodanno elegante e divertente per tutte le età.

A bordo, l’intrattenimento è di livello mondiale: sei scivoli acquatici da record, sette piscine panoramiche e spettacoli esclusivi, tra cui il musical di Broadway Back to the Future: The Musical. La proposta gastronomica è altrettanto ricca, con oltre quaranta bar e ristoranti, che permettono di vivere esperienze culinarie diverse ogni giorno.

Le tariffe per questa crociera festiva partono da 2.200 euro a persona, rendendo Star of the Seas un’opzione ideale per chi cerca una vacanza di Capodanno all’insegna del lusso accessibile, del divertimento e della comodità caraibica.

Ufficio Stampa

Il grande anello australe con PONANT

Per chi cerca un’esperienza davvero unica e fuori dal comune, PONANT propone la crociera The Great Austral Loop, un itinerario ultra‑premium pensato per Natale 2025. Si tratta di una crociera expedition di 19 giorni a bordo della nave L’Austral, che parte da Ushuaia (Argentina) e naviga tra le Isole Falkland, la Georgia del sud e la Penisola Antartica.

Questa proposta è riservata a chi desidera un viaggio esclusivo e luxury (i prezzi partono da circa 20.255 euro a persona). L’itinerario combina paesaggi incontaminati, fauna selvatica straordinaria e l’emozione di scoprire luoghi remoti e spettacolari, lontano dalle rotte tradizionali delle festività.

A bordo, gli ospiti trovano servizi di altissimo livello, atmosfere eleganti e la possibilità di vivere le feste in un contesto davvero esclusivo e lontano dal turismo di massa.

Crociera tra Canarie e Marocco con Costa Crociere

Restando nel continente, ma cercando il sole d’inverno, Costa Crociere propone per il Natale 2025 e Capodanno 2026 le sue amate crociere tra le Isole Canarie e il Marocco con prezzi a partire da soli 329 euro a persona.

Gli itinerari permettono di visitare alcune delle destinazioni più affascinanti dell’Atlantico europeo: Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, l’isola di Madera, e Agadir. Durante l’inverno, queste isole offrono temperature miti, paesaggi vulcanici, giardini tropicali e spiagge dorate.