iStock Le migliori e peggiori compagnie aeree nel 2025

Chiunque abbia viaggiato almeno una volta sa che l’esperienza del volo può trasformarsi rapidamente da un sogno a un incubo fatto di sedili angusti, ritardi cronici e un servizio clienti che sembra parlare una lingua sconosciuta. Ma come distinguere una promessa di viaggio sereno da una trappola ad alta quota?

Per rispondere a questa domanda, AirAdvisor ha analizzato oltre 7,6 milioni di voli tra il 2023 e il 2024, quasi un milione di recensioni dei passeggeri e le politiche di comfort di 15 vettori europei. Il risultato è la nuova classifica 2025, uno strumento indispensabile per chi vuole prenotare con consapevolezza.

Se pensavate che il prezzo fosse l’unico indicatore della qualità, preparatevi a cambiare idea: ecco chi scende e chi sale nel panorama dei cieli europei!

Le peggiori compagnie aeree del 2025

In fondo alla classifica troviamo nomi che potrebbero sorprendere non tanto per la mancanza di sicurezza, che fortunatamente rimane alta per tutti i vettori analizzati, quanto per l’esperienza complessiva offerta al passeggero.

Il gradino più basso del podio spetta ad Air Europa. La compagnia spagnola si è aggiudicata il titolo di “peggiore in assoluto” a causa di una mediocrità diffusa in quasi tutte le categorie. Sebbene sia affidabile sul fronte delle cancellazioni (ne registra pochissime), il suo vero tallone d’Achille sono le recensioni professionali: su 46 premi internazionali presi in considerazione, non ne ha vinto nemmeno uno.

Al penultimo posto c’è LOT Polish Airlines, protagonista del crollo più verticale dell’anno: è passata dall’8° al 14° posto in soli dodici mesi. Il motivo? Una puntualità che nel 2023 è stata la peggiore d’Europa (solo il 76% dei voli in orario) e lounge aeroportuali che lasciano molto a desiderare.

La medaglia di bronzo delle peggiori va invece a WizzAir. Qui il giudizio è ambivalente: se da un lato è ufficialmente la compagnia più economica d’Europa (solo 0,04 euro per chilometro) e ha migliorato drasticamente la sua affidabilità, dall’altro continua a essere la più odiata dai passeggeri nelle recensioni. Il comfort è ai minimi termini e viaggiare con famiglia o animali al seguito sembra essere un’impresa eroica.

Le migliori compagnie aeree del 2025

La regina indiscussa, per il secondo anno consecutivo, è Aegean Airlines. Con un punteggio di 10.3, la compagnia di bandiera greca sembra non avere rivali. Primeggia quasi ovunque: dalla qualità delle lounge al comfort di bordo, fino alla gestione dei viaggiatori con animali e bambini.

Al secondo posto brilla la Finlandia con Finnair (9.89 punti). Il vettore scandinavo è sinonimo di qualità superiore per quanto riguarda il comfort e il design delle lounge. Sebbene l’affidabilità tecnica abbia registrato qualche piccola flessione, l’esperienza a bordo rimane tra le migliori al mondo, garantendo un viaggio rilassante anche sulle tratte più lunghe.

Infine, chiude il podio delle eccellenze la spagnola Iberia (9.78 punti). Con una scalata di tre posizioni rispetto allo scorso anno, Iberia ha dimostrato che è possibile migliorare costantemente. Eccelle nei servizi per le famiglie e nella sicurezza, consolidandosi come una scelta solida e affidabile. Inoltre, compare anche nella classifica delle compagnie aeree più puntuali al mondo.

Questa la classifica completa, dalla migliore alla peggiore: