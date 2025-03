Città baciate dal sole tutto l'anno, o quasi: da Cartagena a una serie di destinazioni in Spagna, passando per Catania e le isole greche, ecco dove fuggire al caldo

Fonte: iStock Il sole sull'anfiteatro antico di Cartagena

Se il lungo inverno vi ha lasciato con una voglia irrefrenabile di sole, siete nel posto giusto: il Belpaese non manca di città sempre baciate dal sole – bellissime, dunque! – ma nemmeno il resto d’Europa.

Anche quest’anno, la classifica frutto dei dati di World Weather Online, ci mostra quali sono le città più soleggiate in Europa, che godono quindi non solo di maggiori ore di luce, bensì anche di giornate più miti e “belle”. Pronti a preparare le valigie?

Le 10 città più soleggiate d’Europa, la Spagna è regina

Al primo posto in questa classifica 2025 delle città più luminose in Europa, troviamo Cartagena (non la colombiana, attenzione!), in Spagna, con una media di 283 ore di sole al mese. Questa città portuale della regione di Murcia è un tesoro nascosto, una meta ben lontana dal turismo di massa di Barcellona e Valencia. Qui, storia e fascino si intrecciano tra il maestoso teatro romano del I secolo a.C., il castello di Concepción con vista panoramica e un centro storico tutto da esplorare facilmente anche a piedi.

Poco distante, Alicante conquista invece la seconda posizione con 279,6 ore di sole mensili. Situata sulla Costa Blanca, la cittadina di Alicante è un paradiso per gli amanti delle spiagge bianchissime e della vivace vita notturna, grazie anche al suo pittoresco centro storico e al suggestivo castello di Santa Bárbara, nonché una destinazione da non sottovalutare anche per una vacanza in famiglia.

Fonte: iStock

Terzo gradino del podio per Malaga, che si aggiudica 279,3 ore di sole al mese. Questa città andalusa è un mix perfetto di storia, cultura e mare: culla di Pablo Picasso e tra le più antiche città d’Europa, come testimonia il suo centro storico, vanta meraviglie come l’Alcazaba moresca dell’XI secolo e il Museo Picasso, senza dimenticare le vicine Granada e Cordoba, ideali per una gita fuori porta.

Proseguendo con la classifica, Murcia si distingue con 277 ore di sole al mese e un fascino barocco che impreziosisce il suo centro storico, dal carattere elegante. A seguire, Granada (274,4 ore), celebre per l’incantevole Alhambra e il pittoresco quartiere Albaicín, dove perdersi tra vicoli acciottolati e scorci mozzafiato.

A far brillare l’Italia in questa top 10 ci pensa la sicula Catania, con 273,7 ore di sole al mese. Non è difficile capire il perché: affacciata sul mar Ionio, questa vibrante città siciliana è una fusione perfetta di storia, mare e buon cibo, con il maestoso Etna a fare da sfondo e il mercato della Pescheria che regala un assaggio dell’anima più autentica del Sud, un vero e proprio tripudio di colori e sapori, dalla pasta alla Norma ai cannoli appena sfornati.

Fonte: iStock

Siviglia, con le sue 273,4 ore di sole, è un tripudio di flamenco, tapas e architetture maestose come l’Alcázar, un assaggio autentico di Spagna al 100%, mentre Cordoba (268,2 ore) incanta con la sua iconica Mezquita e i caratteristici patios fioriti chiunque si trovi nel suo intricato dedalo di strade.

Tra le mete non spagnole – ebbene sì, qualche città fuori da Spagna e Italia è riuscita ad entrare in top ten! – spicca Marsiglia, la città portuale più famosa di Francia, che con 266,1 ore di sole al mese offre un mix irresistibile di tradizione e modernità, tra il quartiere Le Panier e il Vieux Port.

Dulcis in fundo? Ci tocca fare retromarcia e tornare in Spagna, dove Madrid, che oltre a essere un polo culturale e gastronomico d’eccellenza, è anche una delle città più soleggiate d’Europa, con 265,4 ore di sole mensili, perfette per godersi una passeggiata nei suoi parchi e tra i suoi mercati.

Oltre la top 10: altre splendide mete baciate dal sole

Se queste destinazioni non fanno al caso vostro, ci sono molte altre città in Europa che vantano un numero impressionante di ore di sole, anche durante i mesi più bui e freddi dell’anno. Se ad esempio volete davvero fuggire verso una meta di mare, la prima su tutte, è Palma di Maiorca, l’isola spagnola perfetta per chi ama il connubio tra mare cristallino, calette nascoste e movida.

Atene e le isole greche sono un’alternativa altrettanto affascinante, dove la luce del sole si posa quotidianamente su rovine millenarie e spiagge incantevoli. Anche la Costa Azzurra, da non dimenticare, può regalare scorci mozzafiato con un clima perfetto per gran parte dell’anno.

Al di fuori della top 10, ma comunque molto luminose, troviamo anche la nostra Italia con città del Sud come Palermo e Napoli, dove il sole e l’energia mediterranea non mancano davvero mai (e dove puoi fare il bagno già a maggio, ad aprile se sei fortunato… E coraggioso!).