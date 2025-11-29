Una storia di affidabilità, puntualità, qualità del servizio e performance eccellenti delle compagnie aeree più apprezzate dai viaggiatori nel 2025: il report

Aereo che vola al tramonto

Viaggiare in aereo può essere molto rilassante ma a volte ci si potrebbe anche stressare un pochino se si sceglie di volare con una compagnia aerea non molto affidabile. Puntualità, qualità del servizio a bordo e gestione dei disservizi sono criteri decisivi: saperli valutare evita problemi durante vacanze o viaggi di lavoro.

Il report annuale di AirHelp, specialista nei diritti dei passeggeri, ha analizzato milioni di dati tra il 1 ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 combinando puntualità (on-time performance), opinioni dei clienti e quindi anche qualità del servizio e, infine, capacità di elaborare reclami per stilare la classifica delle compagnie più affidabili al mondo nel 2025.

Qatar Airways: la regina del cielo

Qatar Airways ottiene il primo posto nella classifica 2025 con un punteggio totale AirHelp di 8,16 su 10. La compagnia di Doha, tornata a dominare dopo anni di leadership (dal 2018 al 2023), convince soprattutto per il gradimento dei passeggeri: qualità del servizio, comfort nelle cabine e attenzione al cliente sono punti di forza che spesso compensano posizioni meno brillanti come la puntualità (10°) e la gestione reclami (15°).

L’hub di Qatar Airways è l’Hamad International Airport. Questo aeroporto si posiziona al secondo posto nella classifica degli scali migliori del mondo. Si tratta di una struttura moderna, efficiente (anche se molto trafficata) e con elevati standard di rapidità durante le procedure d’imbarco.

Ovviamente queste grandi qualità dell’Hamad International Airport, contribuiscono anche all’esperienza premium con la compagnia. Qatar continua a rinnovare la flotta e i servizi, puntando su comfort, intrattenimento e assistenza anche in economy. L’investimento nella formazione dell’equipaggio e nelle procedure a terra contribuisce a un servizio coerente sulle tratte lunghe.

iStock

La classifica delle 10 migliori compagnie aeree 2025

AirHelp per ottenere un indice comparabile e affidabile, valuta le compagnie aeree attraverso le tre aree chiave – puntualità, opinione dei clienti e gestione dei reclami.

Alla luce dei tantissimi dati analizzati, ecco la top 10 del 2025:

Qatar Airways (Qatar) – punteggio 8,16

Etihad Airways (EAU) – punteggio 8,07

Virgin Atlantic (Regno Unito) – punteggio 8,03

Qantas (Australia) – punteggio 7,99

KM Malta Airlines (Malta) – punteggio 7,85

Aeroméxico (Messico) – punteggio 7,84

Oman Air (Oman) – punteggio 7,82

Saudia (Arabia Saudita) – punteggio 7,69

Brussels Airlines (Germania) – punteggio 7,66

LOT Polish Airlines (Polonia) – punteggio 7,65

La graduatoria di AirHelp evidenzia il predominio dei vettori mediorientali e di alcune compagnie extraeuropee. Le grandi europee e statunitensi non riescono a imporsi ai vertici soprattutto per la qualità del servizio e la gestione dei reclami.

Brussels Airlines, parte del Gruppo Lufthansa, è la migliore europea presente nella top ten, mentre la migliore compagnia statunitense American Airlines, si ferma oltre il decimo posto.

KM Malta Airlines sorprende per la qualità mostrata fin dall’avvio delle attività nel marzo 2024, dopo la sostituzione di Air Malta.

AirHelp sottolinea come la scelta del vettore spesso conti più dell’origine geografica del volo: l’esperienza a bordo e la gestione delle irregolarità variano molto. Anche gli aeroporti influenzano la percezione del servizio, con hub moderni come Hamad International che migliorano comfort e rapidità delle procedure.

Per i viaggiatori, consultare classifiche aggiornate come quella di AirHelp aiuta a scegliere compagnie più affidabili e a ridurre il rischio di disagi durante il viaggio.