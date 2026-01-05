iStock Viaggiatrice in attesa in aeroporto

La puntualità è uno dei fattori più importanti per chi viaggia in aereo, soprattutto in un contesto globale in cui ritardi e cancellazioni possono compromettere coincidenze, vacanze e viaggi di lavoro. Per questo motivo la nuova On-Time Performance Review 2025 pubblicata da Cirium, società leader mondiale nell’analisi dei dati dell’aviazione, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il settore turistico e per i passeggeri.

Il report, dal 2009, analizza milioni di voli provenienti da oltre 600 fonti in tempo reale, valutando l’efficienza operativa di compagnie aeree e aeroporti in tutto il mondo. I risultati premiano non solo le performance numeriche, ma anche la capacità di gestire reti complesse, grandi volumi di traffico e situazioni impreviste, confermando come la puntualità sia il frutto di una perfetta sinergia tra piloti, personale di terra, tecnici e strutture aeroportuali.

Le compagnie aeree più puntuali del mondo

A guidare la classifica globale delle compagnie aeree più puntuali del 2025 è ancora una volta Aeromexico. Il vettore messicano si conferma al primo posto per il secondo anno consecutivo, con il 90,02% dei voli arrivati in orario su 188.859 voli totali in 23 Paesi.

Alle sue spalle si posizionano Arabia Saudita e SAS, entrambe con livelli di puntualità superiori all’86%, a dimostrazione di standard operativi sempre più elevati e competitivi.

Nella top 10 globale trovano spazio anche grandi nomi come Azul, Qatar Airways, Iberia, LATAM Airlines, Avianca, Turkish Airlines e Delta Air Lines, che chiude la classifica ma primeggia per volume totale di voli operati (1.800.086).

Oltre alla graduatoria mondiale, Cirium assegna anche altri premi.

In Nord America domina Delta Air Lines, vincitrice per il quinto anno consecutivo con una puntualità dell’80,90%. In Europa spicca Iberia Express, che difende il titolo per il terzo anno di fila, mentre nell’area Asia-Pacifico, Philippine Airlines conquista per la prima volta la vetta regionale con una puntualità dell’83,12%. In America Latina, Copa Airlines estende uno storico record con l’undicesima vittoria complessiva, mentre in Medio Oriente e Africa emerge Safair con una puntualità superiore al 91%.

Particolarmente rilevante è il Platinum Award assegnato a Qatar Airways, riconoscimento riservato alle compagnie capaci di mantenere elevati livelli di puntualità su una rete di hub globali. Da segnalare anche il nuovo premio “Most Improved”, conquistato da Virgin Atlantic grazie a un miglioramento significativo delle sue performance operative rispetto all’anno precedente.

iStock

Gli aeroporti più puntuali del mondo

La puntualità non dipende solo dalle compagnie aeree, ma anche dall’efficienza degli aeroporti. Nella categoria dei grandi scali, il titolo di aeroporto più puntuale del 2025 va all’Aeroporto Internazionale di Santiago del Cile, con l’87,04% delle partenze effettuate in orario.

Seguono hub strategici come Riyadh, Città del Messico, Honolulu, Oslo, Lima, Salt Lake, Copenaghen, Doha e Stoccolma Arlanda che confermano un’ottima gestione dei flussi di traffico.

Tra gli aeroporti di medie dimensioni spicca l’Aeroporto Internazionale di Tocumen a Panama, che supera il 93% di puntualità, mentre nella categoria dei piccoli aeroporti si riconferma Guayaquil, in Ecuador, per il secondo anno consecutivo.

Il massimo riconoscimento aeroportuale, l’Airport Platinum Award, viene assegnato all’Aeroporto di Istanbul, premiato per la capacità di gestire una crescita costante, un’elevata complessità operativa e un forte impatto sui passeggeri.

Un risultato che sottolinea come la puntualità aeroportuale sia sempre più centrale per l’esperienza di viaggio e per la competitività delle destinazioni turistiche.