Le migliori compagnie aeree low cost del mondo nel 2026: comfort, prezzi bassi e menu a bordo eccellenti

Nella classifica di AirlineRatings.com ci sono le 20 migliori compagnie low cost del mondo nel 2026: con servizi innovativi e tariffe super competitive

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Le migliori compagnie aeree low cost del mondo nel 2026: comfort, prezzi bassi e menu a bordo eccellenti
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Viaggio in aereo

Nel 2026 il settore delle compagnie aeree low cost continua a crescere e a evolversi, offrendo ai viaggiatori un mix sempre più competitivo di prezzi accessibili, servizi a bordo e interessante offerta culinaria in volo.

A stilare la classifica delle migliori compagnie aeree low cost del mondo è stata AirlineRatings.com. In questo caso i voti sono stati dati basandosi solo sul prodotto a bordo e sull’esperienza dei passeggeri.

Quali sono quindi le migliori compagnie low cost del mondo nel 2026?

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