A stilare la classifica delle migliori compagnie aeree low cost del mondo è stata AirlineRatings.com . In questo caso i voti sono stati dati basandosi solo sul prodotto a bordo e sull’ esperienza dei passeggeri.

Nel 2026 il settore delle compagnie aeree low cost continua a crescere e a evolversi, offrendo ai viaggiatori un mix sempre più competitivo di prezzi accessibili, servizi a bordo e interessante offerta culinaria in volo.

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HK Express al primo posto tra le low cost 2026

A conquistare il primo posto di migliore compagnia aerea low cost al mondo, per la prima volta, nella classifica 2026, è HK Express. Il vettore con base a Hong Kong si distingue per l'eccellente equipaggio di cabina e per il miglior menu a bordo tra le varie compagnie low cost.

Sharon Petersen, CEO di AirlineRatings.com, ha dichiarato come HK Express, nonostante non abbia servizi extra come il Wi-Fi e l'intrattenimento a bordo - ormai presente in tante altre compagnie, punti davvero molto sulla cucina. Il menu a bordo è infatti il suo punto di forza e offre un perfetto assaggio del tipico street food di Hong Kong - oltre a un'accurata selezione di piatti internazionali.

Per HK Express la pausa culinaria a bordo è importante tanto quando la destinazione stessa di arrivo.

iStock

La classifica completa delle migliori low cost del mondo 2026

Di seguito la classifica delle 20 migliori compagnie low cost del 2026 secondo AirlineRatings:

HK Express Jetstar AirAsia Group AirBaltic Scoot FlyNAS Breeze easyJet Wizz Air Vietjet Air Ryanair Jet2 TUI Group Cebu Pacific GOL Norwegian Volaris SKY Airline Vueling Spring Airlines China

Jetstar si conferma tra le protagoniste del panorama low cost mondiale, conquistando il secondo posto grazie a un’offerta che va oltre il semplice risparmio. La compagnia si distingue infatti per una serie di comfort sempre più apprezzati dai viaggiatori, come l’intrattenimento a bordo e le prese di corrente direttamente al sedile.

Non a caso, Jetstar Airways ha ottenuto anche il riconoscimento come migliore compagnia low cost per i voli a lungo raggio.

Subito dietro, AirAsia si posiziona tra le migliori grazie a un approccio innovativo che ha rivoluzionato il concetto di compagnia economica. Il suo servizio Fly Thru rappresenta uno dei punti di forza principali: permette ai passeggeri di effettuare collegamenti aerei in modo semplice e integrato senza lo stress di ritirare i bagagli o passare ai controlli.

Tra le compagnie aeree che si distinguono per servizi extra spicca anche AirBaltic, che ha scelto di offrire Wi-Fi gratuito a tutti i passeggeri. Una decisione controcorrente nel mondo low cost, dove spesso anche i servizi base sono a pagamento.

Nel segmento low cost, VietJet Air conquista il primo posto grazie a una strategia aggressiva basata su tariffe estremamente basse e su promozioni anche a costo zero.

Ottime performance anche per Wizz Air Group, che si piazza al secondo posto tra le compagnie a bassissimo costo al mondo. La compagnia continua a rafforzare la propria presenza in Europa grazie a un modello operativo altamente efficiente e a una serie di servizi pensati per aumentare flessibilità e convenienza.